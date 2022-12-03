"Дальность превышает 100 километров": Жданов рассказал, какие "плюшки" ВСУ могли получить от Запада

Жданов заявил, что ВСУ могли получить новое вооружение от Запада / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Вооруженные силы Украины могли получить от западных партнеров боеприпасы, дальность которых превышает 100 километров. Он назвал два варианта "плюшек", которые могли стать сюрпризом для россиян.

Как отметил Жданов на своем YouTube канале, компания Boing предлагает дрон-камикадзе с дальностью применения до 150 км. Но это только предложение и этого вида оружия в Украине пока нет.

"Я взглянул на HIMARS, потому что были разговоры о различных видах боеприпасов, которые могут лететь на разное расстояние. Действительно, есть два типа боеприпасов – снаряды М31 А1 и А2, максимальная дальность которых 84 км и которые относятся к классу высокоточных. Но существует программа для модернизации РСЗО, вследствие которой дальность полета увеличивается до 150-200 км. Это первый вариант", - сказал эксперт.

По словам Жданова, вторым вариантом могут быть ракеты ATACMS, которые также имеют различную дальность стрельбы, которая начинается от 165 км. Он отметил, что информации о ракетных системах ATACMS на вооружении ВСУ еще не было, но о боеприпасах можно говорить с уверенностью.

Ракеты ATACMS для Украины

Напомним, в сентябре в США заявляли, что пока не намерены передавать Украине ракеты ATACMS. По информации журналистов CNN, Администрация президента США Джо Байдена не планирует в ближайшее время кардинально менять свой подход к оказанию военной помощи Украине. Это касается и вопроса передачи ВСУ ракет ATACMS.

В октябре сообщалось, что Украина настаивает на том, чтобы США предоставили ракеты ATACMS для HIMARS с дальностью пуска до 300 километров, которые помогут наносить удары по оккупированному Россией Крыму. Однако американские власти считают, что Киев получает достаточно оружия. В Вашингтоне опасаются ударов украинцами такими ракетами по вражеским целям на российской территории, после чего Путин может напасть на одну из стран НАТО.

В ноябре президент США Джо Байден рассказал об оказании помощи Украине для защиты от РФ, в частности о передаче реактивных систем залпового огня HIMARS. Он намекнул, что украинской стороне якобы уже могли быть переданы дальнобойные ракеты, которыми можно вести огонь на 160 миль, то есть 257 километров.

Вас может заинтересовать: