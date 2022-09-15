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США пока не намерены передавать Украине ракеты ATACMS - CNN

15 сентября 2022, 19:36

Администрация считает, что предоставление таких ракет может привести к эскалации.

ATACMS, флаг США
США не хотят передавать ATACMS Украине - СМИ / defense.gov, Reuters

Позиция американских чиновников, к сожалению, не изменилась, - они по-прежнему не хотят передавать нашей стране баллистические ракеты ATACMS, пишет издание CNN.

По информации журналистов, Администрация президента США Джо Байдена не планирует в ближайшее время кардинально менять свой подход к предоставлении военной помощи Украине. Это касается и вопроса передачи ВСУ ракет ATACMS.

В CNN детализировали, что, по словам официальных лиц США, ситуация на фронте не изменилась настолько, чтобы в ближайшее время изменить стратегию поставок, "несмотря на недавние просьбы Украины к законодателям и Пентагону о предоставлении ракетных систем дальнего действия и танков".

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По данным издания, Администрация считает, что предоставление таких ракет может привести к эскалации, поскольку они могут быть использованы для обстрела самой России.

Как известно, ракеты ATACMS в зависимости от модификации способны уничтожать цели на расстоянии от 160 до 310 километров. Для их запуска нужны пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS, которые есть у Украины.

Военная помощь Украине

Напомним, 24 августа президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

В рамках нового пакета помощи украинским военным передадут современные системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.

США планируют начать поставки вооружения, которое вошло в новый пакет военной помощи Украине, уже в ближайшие несколько месяцев.

30 августа стало известно, что мощная поставка американского оружия для Украины была предназначены для контрнаступления на юге.

По словам представителя администрации президента США Джо Байдена, украинским военным помогали подготовиться к контрнаступлению в течение последних нескольких месяцев, выполняя конкретные запросы на поставку оружия.

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