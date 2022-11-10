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Ракеты ATACMS с дальностью 257 км могут быть уже в Украине: Байден намекнул на поставки

10 ноября 2022, 14:54

При этом он отметил, что ракеты дальностью 965 км Украине не предоставляли, чтобы она не ударила по территории РФ.

Джо Байден, ракеты ATACMS
Байден намекнул, что Украине уже передали ракеты в HIMARS дальностью 257 км/ Reuters, Википедия

Президент США Джо Байден рассказал об оказании помощи Украине для защиты от РФ, в частности передаче реактивных систем залпового огня HIMARS. Он намекнул, что украинской стороне якобы уже могли быть переданы дальнобойные ракеты, которыми можно вести огонь на 160 миль, то есть 257 километров.

Об этом Байден сказал во время пресс-конференции по итогам выборов в Конгресс 9 ноября, говорится на сайте Белого дома. При этом он подчеркнул, что ракеты дальностью 600 миль (965 км) США не предоставляли, потому что боятся, чтобы Украина не ударила ими по территории РФ.

"Мы предоставляем эти HIMARS. Есть два типа. Говоря человеческим языком – это ракеты, которые вы можете вставить в них. Одна пролетает более 600 миль, а другая – около 160 (257 км) миль. Мы им не давали тех, что идут на 600 миль (965 км), потому что я не хочу, чтобы они начали бомбить российскую территорию", – заявил Байден.

Как известно, ракеты ATACMS в зависимости от модификации способны уничтожать цели на расстоянии от 160 до 310 километров. Для их запуска необходимы пусковые установки м142 HIMARS и M270 MLRS, которые есть у Украины.

Напомним, в сентябре в США заявляли, что пока не намерены передавать Украине ракеты ATACMS. По информации журналистов CNN, Администрация президента США Джо Байдена не планирует в ближайшее время кардинально менять свой подход к предоставлению военной помощи Украине. Это касается и вопроса передачи ВСУ ракет ATACMS.

В октябре сообщалось, что Украина настаивает на том, чтобы США предоставили ракеты ATACMS для HIMARS с дальностью пуска до 300 километров, которые помогут наносить удары по оккупированному Россией Крыму. Однако американские власти считают, что Киев получает достаточно оружия. В Вашингтоне опасаются ударов украинцами такими ракетами по вражеским целям на российской территории, после чего Путин может напасть на одну из стран НАТО.

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