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Что будет после освобождения Херсона: аналитик рассказал о возможных изменениях на фронте

10 ноября 2022, 14:17

Боевые действия на Херсонском направлении могут остановиться на определенное время.

Владимир Горбач, украинские военные, ВСУ
Политический аналитик Владимир Горбач эксперт рассказал о возможных изменениях на фронте/ 93-я ОМБр Холодный Яр, Главред

Отступление российских оккупантов с Херсона и правобережья Херсонской области может привести к остановке боевых действий на Херсонском направлении на определенное время. Однако на ситуацию на других направлениях фронта это не повлияет.

Украинские военные сейчас проводят стратегическую наступательную операцию по всей линии фронта – от Харьковской области до Херсонской и Николаевской. И успехи наших воинов на одном из направлений не означают возникновения каких-то изменений на других. Об этом рассказал политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач в интервью Главреду.

Он отмечает, что россияне заявили об отходе на левый берег Днепра на Херсонщине, потому что они просто физически не смогут удерживать эту территорию в условиях зимы. Для них оставаться там фактически означало бы умереть.

"Поэтому они либо останутся там и погибнут, либо успеют оттуда каким-то образом эвакуироваться. И сейчас они показывают, что готовятся к тому, чтобы закрепиться именно на левом берегу Днепра и использовать реку как некий оборонный объект. Поэтому дальше отступать они пока не хотят", – пояснил эксперт.

Украине было бы выгодно, если бы в какой-то момент на Херсонщине обрушился фронт и отступление россиян было бы хаотичным. Тогда украинские воины имели бы возможность беспрепятственно зайти на левый берег и продолжить наступление в направлении Крыма. Однако такой вариант вряд ли будет, ведь российские захватчики понимают риски и готовятся к ним, говорит Горбач.

Он отметил, что в какой-то момент остановятся боевые действия на Херсонском направлении, по линии Днепра.

"Но это не значит, что украинское наступление может остановиться где-то на Луганщине или начаться на Мариуполь или возле Запорожья, вдоль левого берега Днепра, на Мелитополь или Энергодар. Будет лишь временное завершения операции на правом берегу, но это отнюдь не будет концом войны или приостановкой боевых действий и переходом к переговорам. Потому что от этого предмет переговоров не появится", – объясняет эксперт.

Выход российских оккупантов из Херсона

Ранее Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Штаты фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. Однако, по его словам, вывод войск, которые насчитывают около 20-30 тысяч человек, может затянуться на дни или даже недели.

В то же время бывший командующий британской армией Ричард Даннатт отметил, что отступление российских оккупантов из Херсона станет стратегически серьезным шагом назад для России. Однако с тактической точки зрения это может быть в интересах РФ.

В издании SkyNews отмечают, что вчерашнее решение российского генералитета отдать приказ о вывод оккупационных войск из Херсона кажется "необходимым унижением". Российские оккупанты, оказавшись на западном берегу Днепра, теперь перед неприятным выбором ‒ остаться и медленно погибать под украинскими бомбардировками или отступать и дожить до следующих боев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные нуждаются в информационной тишине во время наступления на Херсонщине, чтобы каждый следующий шаг защитников Украины оставался неизвестным врагу.

Напомним, украинские военные на Херсонском направлении с 1 октября отбили у оккупантов территорий площадью до 1381 кв км. В целом уже освобожден 41 населенный пункт. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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