УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Горбач рассказал, может ли Запад угрозами принудить Украину к переговорам с РФ

10 ноября 2022, 14:03

Эксперт подчеркнул, что на каком-то из этапов войны на Западе может возникнуть мнение, что полный разгром РФ станет большой проблемой для них.

Горбач рассказал, может ли Запад угрозами принудить Украину к переговорам с РФ
Горбач считает, что Запад мог бы гипотетически угрожать Украине / Главред

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач убежден, что Запад мог бы принудить Украину к переговорам, прекратив присылать вооружение для ВСУ, однако он не станет этого делать. Об этом Горбач рассказал в эксклюзивном интервью Главреду.

"Физически принудить они не могут, но могли бы нас стимулировать к таким вещам какими-то намеками или угрозами прекратить финансовую, военно-техническую помощь. Это они могли бы гипотетически делать. Но и это звучит фантастически, потому что с какой стати им это делать? Какова угроза для Запада от того, что Украина будет побеждать Россию? Ни одной", - сказал эксперт.

В то же время Горбач подчеркнул, что на каком-то из этапов российско-украинской войны на Западе может возникнуть мнение, что полный разгром РФ станет большой проблемой для них. Прежде всего, из-за стратегического соперничества с Китаем.

"Полностью отдать разгромленную Россию на освоение китайцами может быть стратегически не выгодно Западу или Европе в течение ближайших десятилетий. Но это не значит, что от того, что Украина освободит свои территории, должен наступить коллапс внутри самой России. Он может наступить, а может и не наступить - точной гарантии нет", - рассказал аналитик.

Как отметил Горбач, если ВСУ пойдут штурмовым походом на Москву, то тогда Запад может усомниться, не приблизит ли это крах России и не откроет ли путь к ней Китаю.

"Это я уже полуфантазирую, но примерно такие стратегические расчеты и опасения могут иметь место. Но еще раз повторюсь - здесь речь не идет о последствиях освобождения оккупированных украинских территорий. Это не угрожает России как таковой. Существованию их государства угрожают внутренние политические процессы, а не освобождение Украиной оккупированных территорий - это другая история", - сказал он.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 4 октября решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он внедрил решение СНБО, которое предусматривает, что Украина с Путиным ни о чем не будет разговаривать. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

Как отметил украинский гарант, фейковые референдумы, которые Россия провела на временно захваченных территориях Украины, стали последней каплей для украинской власти и окончательно перечеркнули возможность диалога со страной-агрессором.

В то же время глава украинского государства подчеркнул, что говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку".

Западный портал Politico отмечает, что Белый дом во главе с президентом Байденом подтолкнул президента Украины Владимира Зеленского к смягчению позиции по поводу того, что мирные переговоры между Россией и Украиной не могут начаться, пока диктатор Путин у власти.

Больше новостей о переговорах Украины и РФ:

война в Украине Владимир Горбач мирные переговоры с Россией
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:56

"Мы их остановили": Зеленский заявил, что Россия понесла в десять раз больше потерь, чем Украина

14:55

Подразделения ВСУ получили комплекты зимней амуниции при содействии Favbet Foundation

14:55

Все снова закончится российским нападением: эксперт пояснил невозможность переговоров Украины и РФВидео

14:54

Ракеты ATACMS с дальностью 257 км могут быть в Украине: Байден намекнул на поставки

14:47

ВСУ продвигаются на Херсонщине: враг перемещает силы, часть войск еще на правобережье – ОК ЮгВидео

Реклама
14:27

"Вовчик плачет где-то": Надя Дорофеева показала горячие поцелуи с Мишей КацуринымВидео

14:25

Проблемы с органами: названа причина ухудшения состояния Баскова

14:17

Что будет после освобождения Херсона: аналитик рассказал о возможных изменениях на фронтеВидео

14:03

Горбач рассказал, может ли Запад угрозами принудить Украину к переговорам с РФВидео

13:57

Пробили дно: у Лукашенко признали "нацистским" лозунг "Жыве Беларусь!"Видео

13:45

На Херсонском направлении ВСУ освободили 41 населенный пункт - Залужный

13:44

Почему воду после варки овощей на салат Оливье выливать нельзя: 3 способа, которые не знали хозяйкиВидео

13:42

Леся Никитюк станет героиней "Холостячки"

13:40

Контрнаступление ВСУ в Херсоне: Зеленский заявил, что военные шаги будут выполняться в тишинеВидео

13:27

Политический аналитик пояснил, чего хотят добиться враги переговорами с УкраинойВидео

13:21

Учился в Харькове и служил в ВСУ: в Украине ликвидировали предателя из Донецкой области

13:18

"Результат наших активных действий": Генштаб отреагировал на возможный выход оккупантов из ХерсонаВидео

13:00

Гороскоп на завтра 11 ноября: Рыбам улыбнется удача во всем, а Деву ждут конфликты

12:46

И перед гостями не стыдно: как убрать мочевой камень в унитазеВидео

12:43

"Если дать людоеду перекусить - придет за добавкой": Киеву нельзя проводить переговоры - астрологВидео

Реклама
12:18

Жизнь без России: эксперт назвал регионы, которые могут отделиться от РФВидео

12:15

Горбач: Выход России из Херсона - колоссальная ошибка Кремля, это открывает Украине путь на КрымВидео

12:05

Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото неизлечимо больного отцаВидео

12:04

"Будет хорошим президентом": жена Арестовича рассказала об амбициях мужа

11:56

"Жизнь продолжается": Светлана Тарабарова беременна в третий раз

11:40

Зеленского просят вмешаться в ситуацию вокруг "Укрнафты" - вооруженные лица находятся в офисе

11:40

Гороскоп на неделю 14-20 ноября: Близнецам – ссоры, Львам – любовь, а Козерогам – неприятности

11:30

"Мастера обмана и маскировки": экс-командующий армией Британии предупредил о подлости РФ в ХерсонеВидео

11:26

Масленица 2023: история праздника, традиции, меню и приметы

11:21

В России скончался популярный молодой актер Андрей Стоянов

11:16

"Пока хватает людей, которые уже мобилизованы": в Минобороны рассказали, будет ли новая волнаВидео

11:02

Была в оккупации 8 месяцев: ВСУ освободили Снигирёвку в Николаевской областиВидео

10:57

Путин готовит массированный ракетный удар по Украине: ВСУ назвали основные целиВидео

10:55

Все быстро станет чистым: топ-4 важных правила для профессиональной уборки квартиры или дома

10:50

"Необходимое унижение": ВСУ почти не оставили врагам выбора на Херсонщине - SkyNewsВидео

10:30

Эрдоган похвалил Путина за решение отступить от Херсона и захотел стать посредником в переговорахВидео

10:28

"Все сложнее готовить к выступлениям на публике": стало известно о новых проблемах Путина со здоровьем

10:25

"Дает деньги на войну против нас": российская телеведущая в шоке от "предательства" РотаруВидео

10:10

Запад не рассчитывал помогать Украине после выхода на позиции 24 февраля - КусаВидео

10:07

Эксперт спрогнозировал, решится ли исход войны Украины и России на полях сраженийВидео

Реклама
09:51

Профурсетка из Мелитополя "спасибушечка" Лоран, которая выбрала Россию, удивляется сдаче ХерсонаВидео

09:49

"Это просто уникальный случай": жена Арестовича рассказала, какой он домаВидео

09:30

Армия РФ действительно выходит из Херсона: в США заявили о первых признаках отступленияВидео

09:21

Осталась жена и двое детей: в боях за Украину погиб британский десантник-доброволецВидео

09:20

"Их бьют наши, их просто убивают": жены россиян выдвинулись за мужьями в УкраинуВидео

09:09

Путин "сдал" Херсон после плохих новостей из Ирана: СМИ выяснили подробности

09:03

Весной Путина могут отстранить, или Чем России грозит сдача Херсонамнение

08:46

Пересадили нервы из голеней: во Львове хирурги вернули бойцу ВСУ возможность ходитьВидео

08:39

Оккупант 35 часов ехал за своей смертью: ВСУ исполнили его "желание"Видео

08:18

У Байдена отказалась предоставить Украине ударные дроны Grey Eagle - WSJВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять