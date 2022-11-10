Горбач рассказал, может ли Запад угрозами принудить Украину к переговорам с РФ

Горбач считает, что Запад мог бы гипотетически угрожать Украине / Главред

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач убежден, что Запад мог бы принудить Украину к переговорам, прекратив присылать вооружение для ВСУ, однако он не станет этого делать. Об этом Горбач рассказал в эксклюзивном интервью Главреду.

"Физически принудить они не могут, но могли бы нас стимулировать к таким вещам какими-то намеками или угрозами прекратить финансовую, военно-техническую помощь. Это они могли бы гипотетически делать. Но и это звучит фантастически, потому что с какой стати им это делать? Какова угроза для Запада от того, что Украина будет побеждать Россию? Ни одной", - сказал эксперт.

В то же время Горбач подчеркнул, что на каком-то из этапов российско-украинской войны на Западе может возникнуть мнение, что полный разгром РФ станет большой проблемой для них. Прежде всего, из-за стратегического соперничества с Китаем.

"Полностью отдать разгромленную Россию на освоение китайцами может быть стратегически не выгодно Западу или Европе в течение ближайших десятилетий. Но это не значит, что от того, что Украина освободит свои территории, должен наступить коллапс внутри самой России. Он может наступить, а может и не наступить - точной гарантии нет", - рассказал аналитик.

Как отметил Горбач, если ВСУ пойдут штурмовым походом на Москву, то тогда Запад может усомниться, не приблизит ли это крах России и не откроет ли путь к ней Китаю.

"Это я уже полуфантазирую, но примерно такие стратегические расчеты и опасения могут иметь место. Но еще раз повторюсь - здесь речь не идет о последствиях освобождения оккупированных украинских территорий. Это не угрожает России как таковой. Существованию их государства угрожают внутренние политические процессы, а не освобождение Украиной оккупированных территорий - это другая история", - сказал он.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 4 октября решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он внедрил решение СНБО, которое предусматривает, что Украина с Путиным ни о чем не будет разговаривать. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

Как отметил украинский гарант, фейковые референдумы, которые Россия провела на временно захваченных территориях Украины, стали последней каплей для украинской власти и окончательно перечеркнули возможность диалога со страной-агрессором.

В то же время глава украинского государства подчеркнул, что говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку".

Западный портал Politico отмечает, что Белый дом во главе с президентом Байденом подтолкнул президента Украины Владимира Зеленского к смягчению позиции по поводу того, что мирные переговоры между Россией и Украиной не могут начаться, пока диктатор Путин у власти.

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