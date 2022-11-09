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Зеленскому пришлось смягчить позицию по переговорам с РФ после подталкиваний от Байдена - Politico

9 ноября 2022, 10:14

Как считают власти США, смягчение позиции Зеленского укрепит убеждение мира в том, что именно Украина, а не Россия, хочет разрешить конфликт.

Байден, Зеленский
Зеленскому пришлось смягчить позицию по переговорам с РФ после подталкиваний от Байдена - Politico / коллаж фото УНИАН

Белый дом во главе с президентом Байденом подтолкнул президента Украины Владимира Зеленского к смягчению позиции ‒ по поводу того, что мирные переговоры между Россией и Украиной не могут начаться, пока диктатор Путин у власти. Об этом сообщает западный портал Politico.

Такое смягчение, по словам одного из источников, произошло после сложных переговоров между Киевом и Вашингтоном, которые увенчались визитом к Зеленскому советника Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.

Якобы американские чиновники недвусмысленно передали властям Украины такой тезис ‒ Киев должен продемонстрировать свою готовность разумно и мирно закончить войну.

"Это не значит, что им нужно сесть за стол переговоров прямо сейчас. Мы даже не думаем, что сейчас подходящее время, исходя из того, что делает Россия", — говорит анонимный чиновник Белого дома.

Есть надежда, что это укрепит убеждение мира в том, что именно Украина, а не Россия, хочет разрешить конфликт, считают в США

"Но они должны показать готовность разрешить конфликт, потому что никто не хочет, чтобы этот конфликт кончился раньше, чем кончится Украина", ‒ сказал он.

Зеленский объявил о своей новой позиции незадолго до выборов в Конгресс США, на которых республиканцы, как ожидается, вернут себе по крайней мере одну палату, что может поставить под угрозу дальнейшую финансовую и военную поддержку Украины.

Однако, Курт Волкер, бывший специальный представитель Госдепа по Украине утверждает ‒ США не должны публично подталкивать Киев к столу переговоров — по крайней мере, прямо не сейчас.

"Очевидно, что Путин не намерен серьезно вести переговоры или принимать эти условия. Путин полон решимости продолжать боевые действия и наносить удары по украинским городам. Украина должна решительно побеждать на земле, возвращая свою территорию, и США должны попытаться помочь украинцам сделать это как можно быстрее", — сказал он.

Возможность переговоров между Украиной и РФ

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее выдвинул РФ условия для начала переговоров с Украиной. Стране-агрессору России придется смириться с тем фактом, что ради мирных переговоров с Украиной ей нужно будет вернуть все захваченные территории.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук прокомментировала вероятность мирных переговоров с Россией. Украина не собирается идти на уступки и отдавать свои территории, подчеркнула она и заявила, что говорить о начале переговоров с РФ можно тогда, когда россияне покинут оккупированные земли.

Также ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти продемонстрировать открытость к переговорам с РФ. Как пишет издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме, эта открытость должна быть чисто декларативной и необходима для сохранения поддержки Украины со стороны тех государств, которые опасаются затягивания войны на годы.

Другие новости:

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