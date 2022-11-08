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Арестович рассказал, действительно ли США подталкивает Киев к переговорам к Кремлем

8 ноября 2022, 17:00

Советник ОП Алексей Арестович отреагировал на слух о том, что США требуют от Украины переговоров с РФ. И назвал условия Украины по таким переговорам.

Арестович, США, Украина
Арестович, США, Украина / коллаж фото УНИАН

Официальный Киев никогда не отказывался от проведения мирных переговоров с РФ насчет прекращения боевых действий. Однако проблема в том, что Москва никак не хочет выполнить условия Киева по этому поводу, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович

Именно так он откомментировал слухи о том, что Белый дом требует от Украины публично продемонстрировать открытость к переговорам с Кремлем.

Арестович говорит, что такие слухи всего лишь "информационная кампания". Он полагает неправдой информацию о том, что Запад требует переговоров от Украины, угрожая в противном случае оставить ВСУ без помощи.

Также, по словам Арестовича, неправдиво и сообщение о том, что от Владимира Зеленского требуют отмены принципиальной позиции не вести переговоры с диктатором Путиным.

"Мы никогда не были против переговоров. Мы просто не будем вести переговоры с Путиным. Международный военный преступник, в отношении которого мы подозреваем, что он не доживет до конца войны как физическая или политическая фигура", – подытожил Арестович.

Напомним, российский оппозиционер Леонид Гозман говорил, что план Путина по войне против Украины провалился. По мнению политика, войска РФ могут окончательно посыпаться, когда почувствуют бессилие и неспособность удержать фронт. Не обязательно это будет связано с победой ВСУ на каком-то конкретном участке боевых действий.

Также Гозман считает, что армия Украины уже ведет боевые действия на территории России – в приграничных Курске и Белгороде.

Как полагает оппозиционер, такие действия укладываются в логику войны. В российских городах находятся военные базы, которые периодически уничтожаются.

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