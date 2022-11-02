Украина уже перенесла войну в Россию, ВСУ "работают" в Белгороде и Курске – Гозман

У Украины нет морального запрета на удары по городам России после действий российских войск - Гозман / Коллаж Facebook/kpszsu, Reuters

Российский оппозиционный политик, политолог Леонид Гозман полагает, что Украина уже перенесла войну на территорию России, а ВСУ проводят определенные действия в Белгороде и Курске. Однако, по его мнению, полномасштабная украинская военная операции на российской территории вряд ли предвидится. Но если Киев решит наносить удары по Санкт-Петербургу и Москве, моральных претензий к Украине в связи с военной агрессией РФ быть не должно.

В интервью Главреду политик сказал о том, что по его мнению, украинская армия уже перенесла войну на территорию РФ – в Белгород и Курск. К Украине не может быть никаких вопросов, поскольку идет война – там уничтожаются военные объекты.

"Военное командование Украины уже перенесло войну на территорию России. Инциденты в Крыму понятны – полуостров принадлежит Украине. Это ваша земля, захваченная Россией. Но на Белгород и Курск Киев же никогда не претендовал. Но там ВСУ уже кое-что потихонечку делают. Действия армии Украины на территории РФ не вызывают особых вопросов, поскольку там находятся военные объекты. По возможности вы их уничтожаете. Это абсолютно нормальная логика. Думаю, мирного неба для России в этой войне никто не гарантирует", - объяснил свою позицию Гозман.

По его словам, если Украина начнет наносить удары по Санкт-Петербургу и Москве, моральных претензий к Киеву быть не должно, поскольку российская армия обстреливает украинские города.

"У меня два родных города в России – Санкт-Петербург, где я вырос, и Москва, в которой я прожил большую часть жизни. Я не хочу, чтобы на эти города падали бомбы. Но я пойму, если Украина решит пойти на такой шаг. После того, как моя страна обстреливала Киев и другие украинские города, у вас нет морального запрета обстреливать города РФ", - добавил политолог.

Кроме того, Леонид Гозман подчеркнул, что Украина вряд ли перенесет войну на территорию России в полноценном формате и, вероятно, остановится на своих границах по состоянию на 1991 год, как декларирует официальный Киев.

Напомним, Леонид Гозман, которого в РФ внесли в список "иноагентов", заявил, что войска России в Украине посыпятся не обязательно после одной из крупных побед ВСУ, такой как освобождение Херсона. Они могут рухнуть в результате бессилия и неспособности оккупантов удерживать фронт.

Также Гозман оценил сценарий возможной военной поддержки Китая.

По его словам, если Пекин действительно поддержит Россию, это станет тактической победой Путина. Возможная военная поддержка Москвы со стороны КНР может привести к серьезной ситуации.

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