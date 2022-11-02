План Путина провалился, ВСУ освобождают территории: Гозман рассказал, когда рухнут войска РФ

Деоккупация Херсона станет символическим и очень важным актом, сравнимым с освобождением Парижа от гитлеровцев, считает российский оппозиционер Леонид Гозман.
Россия уже не смогла выиграть войну против Украины, события развиваются по плану президента Владимира Зеленского. Российские войска могут посыпаться, когда они столкнутся с бессилием и неспособностью защитить захваченные позиции и удержать ситуацию. Не обязательно такое случится после какой-то конкретной победы ВСУ, как, например, в связи с освобождением Херсона. Об этом заявил российский оппозиционный политик, политолог Леонид Гозман.
В интервью Главреду он рассказал о том, что события на войне Москвы против Киева развиваются в пользу Украины. Все идет по плану Зеленского, в то время как реализация задумок директора страны-агрессора Путина проваливается.
"Россия не смогла выиграть войну с Украиной. Ваша армия освободила значительную часть территорий, которые были захвачены в первый период военных действий. Война идет по плану Владимира Зеленского, а не Владимира Путина", - полагает Гозман.
По мнению политика, войска РФ окончательно посыпятся после того, как они столкнутся с бессилием и невозможностью удержать ситуацию. Не обязательно это произойдет связи с какой-то конкретной победой Украины.
"На мой взгляд, возможная паника и рассыпание фронта с российской стороны вряд ли можно связывать с конкретной победой Украины на каком-либо участке. В том числе, и привязывать падение войск РФ к освобождению ВСУ Херсона. Деоккупация Херсона, дай Бог она случится, будет символическим и очень важным актом – сравнимым с освобождением Парижа от гитлеровцев. Думаю, паника россиян на фронте будет связана, вероятно, с каким-то бессилием – массовой гибелью военных, невозможностью защититься, удержать ситуацию.… К примеру, фактором может стать отсутствие боеприпасов и невозможность войск РФ отвечать на обстрелы ВСУ. Должно произойти что-то, что люди почувствуют на себе", - подчеркнул Леонид Гозман.
Война России против Украины
Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее заявила, что ВСУ продолжают удерживать огневой контроль в Херсонской области. По ее словам, оккупанты РФ получили команду до последнего держаться в Херсоне. Они готовятся к уличным боям и строят оборонительные редуты.
Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ продолжают наступление в регионе.
Освобождены еще 9 населенных пунктов. В районах Белогоровки, Сватово и Кременной идут бои.
Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сделал прогноз, согласно которому армия Украины может освободить Херсон до конца ноября.
По его словам, оккупанты сосредоточили в Херсонской области до 40 тысяч военных. Наиболее боеспособные подразделения захватчиков находятся в Херсоне.
Смотрите полную версию интервью Леонида Гозмана Главреду
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