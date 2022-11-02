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План Путина провалился, ВСУ освобождают территории: Гозман рассказал, когда рухнут войска РФ

2 ноября 2022, 12:12

Деоккупация Херсона станет символическим и очень важным актом, сравнимым с освобождением Парижа от гитлеровцев, считает российский оппозиционер Леонид Гозман.

ВСУ, войска РФ
Бессилие войск РФ заставит посыпаться их группировку в Украине - политолог / 10-я горно-штурмовая бригада (иллюстративное фото), УНИАН

Россия уже не смогла выиграть войну против Украины, события развиваются по плану президента Владимира Зеленского. Российские войска могут посыпаться, когда они столкнутся с бессилием и неспособностью защитить захваченные позиции и удержать ситуацию. Не обязательно такое случится после какой-то конкретной победы ВСУ, как, например, в связи с освобождением Херсона. Об этом заявил российский оппозиционный политик, политолог Леонид Гозман.

В интервью Главреду он рассказал о том, что события на войне Москвы против Киева развиваются в пользу Украины. Все идет по плану Зеленского, в то время как реализация задумок директора страны-агрессора Путина проваливается.

"Россия не смогла выиграть войну с Украиной. Ваша армия освободила значительную часть территорий, которые были захвачены в первый период военных действий. Война идет по плану Владимира Зеленского, а не Владимира Путина", - полагает Гозман.

По мнению политика, войска РФ окончательно посыпятся после того, как они столкнутся с бессилием и невозможностью удержать ситуацию. Не обязательно это произойдет связи с какой-то конкретной победой Украины.

"На мой взгляд, возможная паника и рассыпание фронта с российской стороны вряд ли можно связывать с конкретной победой Украины на каком-либо участке. В том числе, и привязывать падение войск РФ к освобождению ВСУ Херсона. Деоккупация Херсона, дай Бог она случится, будет символическим и очень важным актом – сравнимым с освобождением Парижа от гитлеровцев. Думаю, паника россиян на фронте будет связана, вероятно, с каким-то бессилием – массовой гибелью военных, невозможностью защититься, удержать ситуацию.… К примеру, фактором может стать отсутствие боеприпасов и невозможность войск РФ отвечать на обстрелы ВСУ. Должно произойти что-то, что люди почувствуют на себе", - подчеркнул Леонид Гозман.

Война России против Украины

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее заявила, что ВСУ продолжают удерживать огневой контроль в Херсонской области. По ее словам, оккупанты РФ получили команду до последнего держаться в Херсоне. Они готовятся к уличным боям и строят оборонительные редуты.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ продолжают наступление в регионе.

Освобождены еще 9 населенных пунктов. В районах Белогоровки, Сватово и Кременной идут бои.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сделал прогноз, согласно которому армия Украины может освободить Херсон до конца ноября.

По его словам, оккупанты сосредоточили в Херсонской области до 40 тысяч военных. Наиболее боеспособные подразделения захватчиков находятся в Херсоне.

Смотрите полную версию интервью Леонида Гозмана Главреду

Другие новости:

ВСУ войска России Леонид Гозман война России и Украины
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