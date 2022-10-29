Армия Украины может освободить Херсон до конца ноября – глава ГУР Буданов

Операция ВСУ по деоккупации Херсона продлится до конца ноября - Буданов / Коллаж 93 ОМБр (иллюстративное фото), скриншот YouTube

Военная операция сил обороны Украины по освобождению захваченного Херсона может продлиться до конца ноября. Украинские войска пытаются окружить областной центр и изолировать оккупантов. Будет тяжелая битва, ВСУ попытаются снизить риски, насколько это возможно. Оккупанты собрали в Херсонской области до 40 тысяч военных, именно в Херсоне находится их самая боеспособная группировка. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

В интервью The Drive он рассказал о том, что агрессор Россия сосредоточила в Херсонской области около 40 тысяч войск. Херсон – в середине группировки. Оккупанты расположились в областном центре – где самые боеспособные войска – районах западного берега Днепра и в восточной части.

"Боевая составляющая, то есть подразделения, которые могут представлять любую опасность для нас - это примерно 40 тысяч. Херсон находится в середине этой группировки. Это войска в Херсоне, в районах западного берега Днепра, а также войска, дислоцирующиеся на восточном берегу" , - объяснил ситуацию глава ГУР.

По его словам, именно в Херсона расположены подразделения российских воздушно-десантных войск, сил специального назначения и морская пехота. Речь идет о самых боеспособных подразделениях войск РФ. Оккупантов усиливают и мобилизованными.

ВСУ до конца ноября могут освободить Херсон

Как полагает глава ГУР, операция армии Украины по освобождению Херсона может продлиться до конца ноября.

"Скорее всего, операция по освобождению Херсона будет продолжаться до конца следующего месяца", - считает Буданов.

Он рассказал о том, что ВСУ пытаются окружить оккупантов в Херсоне и изолировать их подразделения. Каждый день идут бои.

"Это именно то, что мы пытаемся сделать. Но внешне они противостоят. Они пытаются помешать нашему движению вперед, и вы должны понимать, что бои идут ежедневно", - добавил разведчик.

Кирилл Буданов подтвердил предположение журналиста о том, что "битва за Херсон будет кровавой", но украинские войска попытаются снизить риски, насколько это возможно.

Ситуация в Херсонской области

Руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее заявила, что ВСУ продолжают наносить удары по позициям оккупантов РФ на Херсонщине и удерживать огневой контроль в области. По ее словам, российские захватчики получили команду до последнего держаться за Херсон и оборудуют оборонные рубежи.

Президент Владимир Зеленский сказал, что войска России на самом деле не отступают из Херсона. Подобные заявления – информационная операция Москвы. Она проводится для того, чтобы заставить Киев отправить на это направление большое количество военных, тем самым перебросив их с других фронтов.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что оккупанты РФ собираются биться с ВСУ за Херсон. Они перебросили в город еще несколько батальонных тактических групп. Захватчики готовятся к уличным боям.

Смотрите видео Главред - Мусиенко допустил, что Россия может применить грязную бомбу в Херсоне

Другие новости: