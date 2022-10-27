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Отступление россиян из Херсона – это информационная операция: Зеленский раскрыл "подвох" плана РФ на юге

27 октября 2022, 19:27

У российского диктатора Путина нет плана Б или В. У него только один план – оккупировать всю территорию Украины.

Владимир Зеленский, российские военные
Отступление россиян из Херсона – это информационная операция, заявил Зеленский/ скрин, Минобороны РФ

Российские захватчики на самом деле не отступают из Херсона, а все заявления о том, что они отводят оттуда свои войска, являются информационной операцией российской стороны. Таким образом оккупанты пытаются заставить Украину бросить на это направление большее количество военных, чтобы оттянуть их с других направлений.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della. При этом оккупанты понимают, что если их оборона временно оккупированного города будет неуспешной, то они окажутся в окружении.

"Я не вижу, чтобы они бежали из Херсона. Это информационная атака. Это такая атака для нас, чтобы мы пошли туда, чтобы перебросили войска с других опасных направлений. Это была их информационная операция, они не готовы покинуть Херсон. Но они знают: если мы добьемся успеха, они не смогут выйти", – отмечает президент Украины.

Зеленский отметил, что наиболее подготовленные солдаты оккупантов остаются на месте и не отходят из оккупированного Херсона.

На замечание журналиста, что россияне вывозят из Херсона мирное население, президент Украины отметил, что на самом деле выезжает небольшое количество гражданских.

Однако Зеленский заверил, что украинские военные смогут освободить временно оккупированный областной центр Херсонщины. Но защитники нашего государства не могут спешить с этой задачей, ведь ценой спешки могут стать человеческие жизни, говорит украинский президент.

"Это сложно (освободить Херсон – ред.), потому что ценой являются люди. Мы относимся к людям не так, как в России. Для нее неважно, сколько людей умрут завтра. А для нас это очень важно, мы не можем так поступать. Не можем сказать: "Идите туда и умирайте", – отмечает Зеленский.

Он подчеркнул, что для сохранения жизней украинские военные не спешат, зато продумывают все пути и варианты. Также Украина просит партнеров предоставить большее количество бронированной техники, ведь это поможет сохранить больше жизней.

Зеленский добавил, что у Путина нет плана Б или В. У него только один план – оккупировать всю территорию Украины.

Наступление ВСУ на Херсонщине

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты могут осуществить серию терактов в Херсонской области, когда им придется отходить с оккупированных территорий региона. В частности, они могут взорвать жилые дома и нанести критический ущерб инфраструктуре.

Военный эксперт Олег Жданов ранее отмечал, что российские захватчики настроены сражаться за Херсон, для его "обороны" они перебросили во временно оккупированный город еще несколько батальонно-тактических групп (БТГ). Всего в настоящее время группировка захватчиков в городе составляет около 30 тысяч военнослужащих.

Также ранее военный эксперт Михаил Самусь говорил, что Путин не хочет отдавать Херсон, ведь это будет очень сильным ударом по его имиджу. Для Путина выход оккупационных войск с правого берега Днепра – это очень серьезная репутационная потеря. Ведь сначала аннексировать эти территории, а затем унести оттуда ноги – это нонсенс с военной точки зрения.

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