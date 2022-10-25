"Это нонсенс с военной точки зрения": эксперт объяснил, почему Путину важен Херсон

Эксперт объяснил, почему Путину важен Херсон/ kremlin.ru, 93-я ОМБр Холодный Яр, Facebook Самусь

Российский диктатор Владимир Путин не хочет отдавать Херсон, ведь это будет очень сильным ударом по его имиджу.

Для Путина выход оккупационных войск с правого берега Днепра – это очень серьезная репутационная потеря. Ведь сначала аннексировать эти территории, а затем унести оттуда ноги – это нонсенс с военной точки зрения. Об этом рассказал военный эксперт Михаил Самусь в эфире телемарафона.

Но Россия проигрывает на этом направлении, и рано или поздно оккупационным войскам придется оттуда выйти, отмечает эксперт.

"Россия там проигрывает: раньше или позже это произойдет. Российское командование возможно пытается каким-то образом обеспечить минимальные потери. То есть они демонстрируют Путину, что они там сохраняют контроль: определенные подразделения продолжают оборонительные меры и продолжают обеспечивать уход оккупационной администрации", – отмечает Самусь.

Но если оккупанты на этом направлении будут упираться, ВСУ будут уничтожать их. Для украинской стороны это может быть еще и выгоднее, ведь тогда эти подразделения захватчиков не перебросят на другие направления, говорит эксперт.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия приближается к проигрышу в войне в Украине – как к глобальному, так и локальному на местах. В частности, в Херсоне. В связи с этим российский генерал Сергей Суровикин готовит почву для того, чтобы, если будет принято решение о сдаче города или их просто выбьют оттуда, можно было сгладить ситуацию.

Бывший главнокомандующий войсками Британии, генерал Ричард Даннатт отмечал, что страна-агрессор Россия столкнется с неизбежным поражением в битве с ВСУ за Херсон. Российские оккупационные войска в стремлении "сохранить лицо" попытаются выдать свой выход из города за "управляемый отход".

Военный эксперт Сергей Грабский рассказывал, что российские враги объявили эвакуацию горожан в Херсоне – для того, чтобы использовать тех как "живой щит" во время контрнаступления ВСУ. Он отметил, что Украина сосредоточила достаточно ресурсов и постарается всеми силами освободить Херсонскую область.

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