УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Все очень плохо": российский оппозиционер заявил, что Путин в ближайшее время потеряет Херсон

25 октября 2022, 21:59

Российская элита уже осознает, что Украина отвоюет Херсон, однако это создаст болезненную ситуацию внутри общества.

'Все очень плохо': российский оппозиционер заявил, что Путин в ближайшее время потеряет Херсон
Путин в ближайшее время потеряет Херсон / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время потеряет Херсон, однако его армия все равно продолжит террор против мирного населения Украины. Об этом рассказал российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в интервью "Радио НВ".

Как отметил экс-депутат Госдумы, тот факт, что Херсон в ближайшее время полностью вернется под контроль Украины, является очевидным. Это понимает даже новый командующий войсками РФ в Украине Сергей Суровикин.

По мнению Пономарева, Суровкина специально назначили командовать войсками РФ в Украине, чтобы отвести критику после потери Херсона от министра обороны Сергея Шойгу.

"Сейчас есть профессиональный генерал, но он новый для общества, еще не успел ничего сделать, он только предназначен. Поэтому сдача Херсона - это больно, но есть также определенная игра по пиару. Все понимают, что на войне все плохо. Они продолжат то, что начали делать сейчас: уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру и будут пытаться создать давление со стороны рядовых граждан Украины на собственную власть, чтобы президент Зеленский начал разговаривать с Путиным и стремился к перемирию. И они будут продолжать шантаж Запада в отношении ядерного оружия с той же целью: чтобы Запад оказывал давление на Зеленского для начала переговоров. Я считаю, что это основная надежда", - сказал российский оппозиционер.

Также он подчеркнул, что российская элита уже осознает, что Украина отвоюет Херсон, однако это создаст болезненную ситуацию внутри общества.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины достигли серьезного продвижения на Херсонщине. Украинские военные сокрушают малоукомплектованные войска РФ на севере региона. Российские захватчики отступают с ранее взятых позиций.

Как отметил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, Россия проводит эвакуацию штабного руководства своих военных из Херсона и правобережной части Херсонской области. Они бегут на левый берег и там пытаются прятаться. На правобережной стороне захватчики уже не могут размещать свои штабы, поскольку против них эффективно работают ВСУ и партизаны.

По словам российского юриста и правозащитника Марка Фейгина, Силы обороны Украины, вероятно, рассматривают Херсонскую область в качестве ключевого направления для реализации своих задач. После освобождения правобережья региона украинские войска, скорее всего, отправятся возвращать оккупированный Россией Крым.

Больше новостей об успехах ВСУ на Херсонщине:

война в Украине новости Херсона
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:05

"Это нонсенс с военной точки зрения": эксперт объяснил, почему Путину важен Херсон

21:59

Начался мощный пожар: оккупанты ударили ракетами по ДнепруВидео

21:59

"Все очень плохо": российский оппозиционер заявил, что Путин в ближайшее время потеряет ХерсонВидео

21:50

Запроданка Ани Лорак обернулась в штору, сквозь которую просвечивались мясистые ляжки

21:46

Зеленский и Штайнмайер встретились в Киеве: первые подробности переговоровВидео

Реклама
21:46

Фейком о "грязной бомбе" РФ прокладывает путь к применению тактического ядерного оружия – ФейгинВидео

21:45

Внук Пугачевой без жены устроил себе праздник в стриптиз-клубеВидео

21:21

Премьер Британии Риши Сунак впервые высказался о войне в УкраинеВидео

20:56

Путин очень похудел и ослаб: стало известно о состоянии здоровья главы КремляВидео

20:37

Почти 300 гривен: стоимость сала в Украине достигла рекордных показателейВидео

20:35

РФ готовится к вторым за год ядерным учениям: первые были за 5 дней до атаки на Украину – СМИВидео

20:20

Одинокая Алина Гросу рассказала про восстановление после операции: "Лежала, как маленькое поленце"

20:10

Приметы на 27 октября: как 3 вещи могут принести неприятности и что делать нельзяВидео

19:30

Украине больше не нужны никакие автономиимнение

19:28

Украину накроет шторм: синоптики предупредили о сильнейшей атаке атмосферного фронтаВидео

19:15

Постучи по дереву: названы 3 самых суеверных знака зодиака

19:08

"Оккупанты штурмуют по приказу Путина": в ВСУ назвали самое горячее направление на фронтеВидео

19:00

Гороскоп на завтра 26 октября 2022: Весам – важное решение, Стрельцам – завистники, Водолеям – успех

18:51

Роковая неделя: астролог назвала самый опасный город Украины на этой неделе, откуда стоит уехатьВидео

18:50

Рвался убивать украинцев, несмотря на инвалидность: на Донбассе "самоликвидировался" оккупант ЗабалуевВидео

Реклама
18:02

"Нам нужно пережить зиму": Верещук призвала беженцев до весны не возвращаться в УкраинуВидео

17:56

Жена Беднякова показала новорожденного сына и пожаловалась, как ей тяжело

17:46

Красный маникюр неописуемой красоты: 8 впечатляющих вариантов на осень 2022

17:39

Favbet Foundation передал грузовик для нужд Сил специальных операций ВСУ

17:26

Заворотнюк вышла замуж: модель держит интригу

17:13

Россия заминировала дамбу Каховской ГЭС, в случае взрыва Крым 10-15 лет будет без воды – ДаниловВидео

17:08

Час сидел в бомбоубежище: президенту Германии пришлось прятаться во время визита в УкраинуВидео

16:59

Приметы на 26 октября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не привлечь неприятностиВидео

16:26

Коридор затмений 25 октября - 8 ноября 2022: кому из знаков зодиака не повезет больше всегоВидео

16:19

Неугодные везде: из финского "Голоса" выгнали участницу из-за российского паспорта

16:02

Седокова клянчит у Меладзе песню украинской группы

16:01

"Освободители" расстреляли авто с детьми на Херсонщине: погиб 14-летний парень

15:59

Как почистить лоток для порошка стиральной машины: 4 лучших способа, о которых знают не все

15:47

"Чечня, Татарстан и другие субъекты станут свободными": Данилов объяснил, как Путин приближает распад РФВидео

15:43

Не повезло, не срослось: 5 женских имен, которые приносят несчастья

15:41

Зеленский раскрыл планы по Крыму: Украина вернет полуостров и туда придет ЕвросоюзВидео

15:25

Киркоров ответил Наргиз, которая заматерилась в его адрес

15:13

Провалы оккупантов в Украине подрывают режим Путина – ПономаревВидео

15:11

Максим Галкин подготовился к смерти Аллы Пугачевой: "На мне особая ответственность"

15:11

Кадыров кровожадно захотел уничтожать украинские города: Данилов жестко ответил

Реклама
14:52

"Пусть отдадут свою землю Путину": Данилов разнес адептов "сделки" с Россией на ЗападеВидео

14:46

Долетался: ВСУ ликвидировали заместителя командира вертолетного полка РФВидео

14:04

Автор песен Лободы судится с российским пропагандистским каналом

13:51

Новым премьером Великобритании официально стал Риши Сунак: как это повлияет на поддержку УкраиныВидео

13:32

Пригожин открыто критикует Путина за провалы на войне, его влияние растет - WP

13:31

До фронта не доехал: оккупант из Тувы "самоликвидировался" по дороге в УкраинуВидео

13:05

Погиб защитник Украины, поднимавший украинский флаг над островом ЗмеиныйВидео

13:00

"Фатальный период": астролог спрогнозировала, когда РФ может применить химическое оружиеВидео

12:49

Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова обнажила хрупкие плечики в открытом платье

12:31

Гороскоп Таро на ноябрь: Весам - плохие новости, Скорпионам - исполнение желания, Стрельцам - радостьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять