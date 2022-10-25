'Все очень плохо': российский оппозиционер заявил, что Путин в ближайшее время потеряет Херсон

Путин в ближайшее время потеряет Херсон / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время потеряет Херсон, однако его армия все равно продолжит террор против мирного населения Украины. Об этом рассказал российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в интервью "Радио НВ".

Как отметил экс-депутат Госдумы, тот факт, что Херсон в ближайшее время полностью вернется под контроль Украины, является очевидным. Это понимает даже новый командующий войсками РФ в Украине Сергей Суровикин.

По мнению Пономарева, Суровкина специально назначили командовать войсками РФ в Украине, чтобы отвести критику после потери Херсона от министра обороны Сергея Шойгу.

"Сейчас есть профессиональный генерал, но он новый для общества, еще не успел ничего сделать, он только предназначен. Поэтому сдача Херсона - это больно, но есть также определенная игра по пиару. Все понимают, что на войне все плохо. Они продолжат то, что начали делать сейчас: уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру и будут пытаться создать давление со стороны рядовых граждан Украины на собственную власть, чтобы президент Зеленский начал разговаривать с Путиным и стремился к перемирию. И они будут продолжать шантаж Запада в отношении ядерного оружия с той же целью: чтобы Запад оказывал давление на Зеленского для начала переговоров. Я считаю, что это основная надежда", - сказал российский оппозиционер.

Также он подчеркнул, что российская элита уже осознает, что Украина отвоюет Херсон, однако это создаст болезненную ситуацию внутри общества.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины достигли серьезного продвижения на Херсонщине. Украинские военные сокрушают малоукомплектованные войска РФ на севере региона. Российские захватчики отступают с ранее взятых позиций.

Как отметил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, Россия проводит эвакуацию штабного руководства своих военных из Херсона и правобережной части Херсонской области. Они бегут на левый берег и там пытаются прятаться. На правобережной стороне захватчики уже не могут размещать свои штабы, поскольку против них эффективно работают ВСУ и партизаны.

По словам российского юриста и правозащитника Марка Фейгина, Силы обороны Украины, вероятно, рассматривают Херсонскую область в качестве ключевого направления для реализации своих задач. После освобождения правобережья региона украинские войска, скорее всего, отправятся возвращать оккупированный Россией Крым.

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