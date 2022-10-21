Петля на войсках РФ вокруг Херсона затягивается, им грозит крупное поражение – эксперт

Войска России в Херсоне могут быть уничтожены - Шон Белл / Коллаж Людмила Денисова, ua.usembassy.gov, Reuters

На группировке России вокруг Херсона затягивается петля, оккупантам нужно принять решение относительно своего будущего. Если войска останутся, они попадут в окружение и могут быть уничтоженными. Уход обернется большим поражением для захватчиков. Отступать с правого берега им будет сложно, поскольку ВСУ уничтожили все мосты через Днепр. Об этом заявил вице-маршал авиации войск Британии в отставке Шон Белл.

Как сообщает Sky News, оккупантам РФ предстоит сделать выбор относительно своего пребывания на оккупированном правобережье Херсонщины.

"Петля затягивается на российских войсках вокруг Херсона, заставляя россиян принять решение — остаться или уйти. Если останутся, они рискуют оказаться в окружении и изоляции и быть потенциально уничтоженными. Если уйдут, это будет очень большое поражение для России", - полагает Белл.

По его словам, российским чиновникам уже приказали покинуть Херсон. Оккупанты переодеваются в гражданских. Оккупанты пытаются прикрыть свое позорное отступление.

Также военный эксперт акцентировал внимание на заявлении генерала РФ Суровикина, который признал трудности российских захватчиков в Херсоне.

"Это действительно необычно, когда любой российский чиновник признает эти трудности. Кажется, он создает условия для потенциального вывода российских сил", - считает Белл.

Кроме того, он добавил, что армию РФ ждут новые сложности при отходе с правого берега Днепра. Украинские войска сокрушили все пути, по которым могли бы отступать россияне.

"Все мосты через реку Днепр перебиты, поэтому опрокидывать тяжелую технику через понтонные переправы будет очень медленно и очень, очень тяжело. Если они не начнут этого делать сейчас, есть серьезный риск того, что российские солдаты внезапно убегут в панике", - подчеркнул Шон Белл.

Ситуация в Херсонской области

Новый командующий войсками России в Украине генерал Сергей Суровикин 18 октября выступил с докладом о ситуации на войне. По его словам, для россиян сложилась "напряженная" ситуация. Дальнейшие действия оккупантов зависят от "складывающейся ситуации". Он намекнул, что войска РФ рассматривают возможность "сдачи" захваченного Херсона.

"(Обстановка, - ред)… она непростая, не исключается принятие непростых решений", - сказал Суровикин.

Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо сказал, что оккупационная администрация региона из-за наступления ВСУ переезжает с правого на левый берег Днепра. Оттуда коллаборанты собрались "руководить областью".

Советник ОП Алексей Арестович считает, что Россия может перебросить свои войска с Херсонской области в направлении Киева или Донбасса. По словам чиновника, Херсон в таком случае может быть освобожден, однако проблемы будут на других фронтах.

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