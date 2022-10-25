Путин очень похудел и ослаб: стало известно о состоянии здоровья главы Кремля

Несмотря на проблемы со здоровьем, кремлевский диктатор проводит совещания, слушает доклады о ходе войны в Украине и устраивает "разбор полетов".
Российский диктатор Владимир Путин на минувших выходных прошел очередное медицинское обследование, поскольку главу Кремля беспокоят приступы кашля, постоянная тошнота и отсутствие аппетита. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR.
"Беспокойство, как самого Путина, его близких, так и медиков вызывают приступы кашля у президента, а также постоянная тошнота и отсутствие аппетита из-за приема лекарств и специфической диеты на фоне онкологии. В последние несколько месяцев Путин похудел на восемь килограммов, в окружении президента переживают, что заметная в прогрессе худоба и постоянный кашель будут расценены элитами как признак быстрого ухудшения здоровья вождя", - говорится в сообщении
Как отмечается, несмотря на проблемы со здоровьем, кремлевский диктатор проводит совещания, слушает доклады о ходе войны в Украине и устраивает "разбор полетов". Во время одного из таких совещаний у "фюрера" случился страшный приступ кашля.
"Совещание пришлось прекратить, а президенту понадобилась помощь медиков. Так, неровен час, на публике сорвется президент, потом проблем не оберется. Ещё пара-тройка рухнувших самолётов в этом году и всё, может закончиться Путин, нервы ни к черту", - пишет канал.
Что известно о болезнях Путина
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.
Серьезную болезнь Путина подтвердил и глава Главного управления разведки Украины. По словам Буданова, у российского диктатора одновременно несколько значительных заболеваний, одно из которых - это рак. Кроме того, глава ГУР сообщил, что в РФ уже готовится смена политического руководства.
К слову, кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.
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