УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

"Патологический трус": эксперт пояснил, болен ли Путин и кому выгодны слухи о его скорой смерти

9 августа 2022, 08:54

Слухи о болезни российского диктатора Владимира Путина возможно являются информационной кампанией российских спецслужб.

Владимр Путин
Слухам о болезни и скорой смерти Путина никто не верит / Фото - сайт Кремля

Слухи о болезни российского диктатора Владимира Путина скорее всего распространяют российские спецслужбы, так как президент РФ – "патологический трус" и опасается, что против него может быть проведена спецоперация с целью его устранения. Такое мнение во время чата на Главреде озвучил социолог, публицист, автор книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорь Эйдман.

По его словам, западный мир определяет лично Путина как врага мировой цивилизации, который представляет угрозу для международной безопасности и вообще для существования человечества.

"Естественно, что Путин опасается, что против него могут быть предприняты какие-то действия, какая-то спецоперация и т.д. Потому российские спецслужбы и распространяют слухи о том, что Путин на ладан дышит и скоро помрёт, мол, зачем его устранять, зачем его изолировать, если его и так скоро не станет, а главное – ничего от этого не изменится", - сказал Эйдман.

При этом публицист отметил, что слухам о болезни и скорой смерти Путина никто не верит. Он напомнил заявление ЦРУ о том, что Путин здоровее, чем этого бы хотелось.

"То же самое касается и слухов о двойниках – мол, как можно устранить Путина, если есть двойники. Конечно, если Путин дематериализуется, то россиянам сразу не сообщат. Их долго будут кормить всякой дезой, пока будет идти дележка власти. Это будет кровавое побоище окружения Путина, потому что там все друг друга ненавидят, там множество центров силы, и только пахан, вор в законе, скрепляет все своим авторитетом (…) Когда Путина не будет, ситуация с такого зыбкого состояния равновесия уйдет, и начнётся полный бардак", - добавил Эйдман.

Путин болен - что известно

Во время визита президента страны-агрессора России Владимира Путина в Иран хозяину Кремля нездоровилось. Ему потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.

В Кремле заявили, что Путин заболел в ходе визита в Тегеран. Якобы хозяин Кремля "немножко простудился" из-за жары и работы кондиционеров.

По данным СМИ, в ночь с 22 на 23 июля Путину понадобилась срочная медицинская помощь. Он жаловался на сильную тошноту.

Ранее СМИ писали со ссылкой на источники в разведке, что президент страны-агрессора Владимир Путин впал в кому якобы после неудачной операции.

Астролог Влад Росс прогнозирует, что август 2022 станет самым опасным месяцем для президента РФ Владимира Путина в плане здоровья. Специалист не исключает, что его самочувствие может резко ухудшиться, а кресло под российским диктатором окончательно расшатается.

Другие новости:

новости России Владимир Путин Игорь Эйдман Путин новости Путин болен
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:54

"Патологический трус": эксперт пояснил, болен ли Путин и кому выгодны слухи о его скорой смерти

08:40

Элита армии РФ стала удобрением в Украине: ВСУ разбили полк десантников из Костромы

08:25

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2022: Ракам – обиды, Девам – деньги, Рыбам – опасностьВидео

07:58

"Жена хочет свой сад у дома": российский учитель собрался "осваивать" Запорожье

07:43

Поставки ЗРК NASAMS в Украину готовятся и приедут в течение нескольких месяцев - Пентагон

Реклама
07:22

ВСУ на Юге за сутки уничтожили ЗРПК Панцирь-С1 и более 20 оккупантов

06:47

Оккупанты два месяца не забирали тело: ВСУ сбили лучшего российского пилота вертолета Ка-52

06:25

Блеф России на Запорожской АЭС, или как Путин хочет сделать из Украины террориста вместо себямнение

06:12

Почему Китай и США дерутся за лакомый кусок - Тайваньмнение

06:00

Китай ждет развала России, чтобы получить над ней контроль — Тарас ЧорновилВидео

05:45

Врежет пекло +38°: синоптик рассказал, когда ждать максимальной жарыВидео

05:20

Восхитительные булочки и рулет с маком на Медовый спас 2022: 2 самых быстрых рецептаВидео

05:15

Вызывает депрессию и разрушает личную жизнь: почему дома нельзя держать фиалку

04:19

Сочная Элизабет Херли похвасталась телом в лазурном бикини

04:02

Нужно ли давать ребенку дополнительные витамины и когда бежать к врачу

03:18

Друг и соперник Александра Эллерта по шоу Холостячка Андрей Рыбак показал, как выглядел в 16 лет

02:47

Проклятье Траволты: умерла киновозлюбленная актера - главная героиня Бриолина Оливия Ньютон-Джон

02:40

Эксперт объяснил, когда Россия будет безопасной для Украины и мираВидео

02:10

Осень прилетит рано: синоптики рассказали, когда ждать холодины и первых морозов в УкраинеВидео

02:03

Военный эксперт пояснил, почему удары ВСУ по Каховскому мосту опасны для оккупантовВидео

Реклама
01:41

Евгений Клопотенко рассказал о близкой дружбе со Златой Огневич, которая заставляет его краснеть

01:33

Секрет сочного фарша раскрыт: изобретательные хозяйки добавляют в него сахар

00:53

Младшая сестра Кейт Миддлтон унаследует шотладнский титул

00:49

Рики Мартин похвастался редкими фото своих детей-подростков

08 августа, понедельник
23:39

Kalush Orchestra и их фанаты требуют отменить выступление российского диджея на фестивале в Черногории

23:35

Угроза ядерной катастрофы: Зеленский призвал ввести новые санкции и изолировать РоссиюВидео

23:27

Украинская топ-модель в откровенном наряде показала пример любви ко всему украинскому

23:01

У Ларса Фон Триера диагностировали неизлечимую болезнь

22:56

Олег Жданов объяснил, почему вражеская авиация боится появляться в небе УкраиныВидео

22:45

Оккупантов ждет окружение под Изюмом: Арестович озвучил "интересные очертания"Видео

22:28

"Никому не показывала это фото": Даша Квиткова показала, как поправилась на 30 кг

22:22

"Голову отшибу за секунду": Арестович удивил гневным признаниемВидео

22:12

Не нападать на корабли: Украина и РФ согласовали важные гарантии безопасностиВидео

21:59

В Пентагоне назвали колоссальные потери россиян в войне против УкраиныВидео

21:49

Вера Кекелия стала мамой во второй раз и показала малыша

21:46

В одном из супермаркетов Украины заметили свежую водку из РФФото

21:46

Приметы на 10 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы в дом опасность не пришлаВидео

21:34

Россия закрыла доступ инспекторам из США на свои ядерные объекты: в чем причина

21:12

Бывшая стилистка Студии Квартал 95 защищает Украину на фронте: "Есть личная цель - отомстить"

21:02

Прекращение экспансии РФ в Украине невозможно без прекращения власти Путина – ЭйдманВидео

Реклама
20:45

"Буду учить латышский": Максим Галкин знатно затроллил россиянВидео

20:43

Меньше мяса и фруктов: эксперт пояснил, почему украинцы стали больше есть хлеба и гречкиВидео

20:29

Запорожская АЭС из-за россиян может перейти в режим блэкаута: что ждет УкраинуВидео

20:10

Ракеты для HIMARS и новые Javelin: Украина получит мощную помощь от СШАВидео

19:59

Исполнилось 18 - пошел воевать вместе с отцом: на Донбассе оккупанты ракетой убили юношуВидео

19:57

В Офисе президента рассказали о "самых страшных" санкциях против РоссииВидео

19:42

Поставки ракет HARM в Украину стали такими же убийственными, как HIMARSмнение

19:39

Начнется "сезон войн" : в США объяснили, почему не позволят РФ захватить УкраинуВидео

19:28

Скандал в Кракове: украинских беженцев с детьми на руках выгоняют из общежитий

19:16

Газопоставщики озвучили тарифы на газ: сколько заплатят украинцы за "голубое топливо" в августе

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять