"Патологический трус": эксперт пояснил, болен ли Путин и кому выгодны слухи о его скорой смерти

Слухам о болезни и скорой смерти Путина никто не верит / Фото - сайт Кремля

Слухи о болезни российского диктатора Владимира Путина скорее всего распространяют российские спецслужбы, так как президент РФ – "патологический трус" и опасается, что против него может быть проведена спецоперация с целью его устранения. Такое мнение во время чата на Главреде озвучил социолог, публицист, автор книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорь Эйдман.

По его словам, западный мир определяет лично Путина как врага мировой цивилизации, который представляет угрозу для международной безопасности и вообще для существования человечества.

"Естественно, что Путин опасается, что против него могут быть предприняты какие-то действия, какая-то спецоперация и т.д. Потому российские спецслужбы и распространяют слухи о том, что Путин на ладан дышит и скоро помрёт, мол, зачем его устранять, зачем его изолировать, если его и так скоро не станет, а главное – ничего от этого не изменится", - сказал Эйдман.

При этом публицист отметил, что слухам о болезни и скорой смерти Путина никто не верит. Он напомнил заявление ЦРУ о том, что Путин здоровее, чем этого бы хотелось.

"То же самое касается и слухов о двойниках – мол, как можно устранить Путина, если есть двойники. Конечно, если Путин дематериализуется, то россиянам сразу не сообщат. Их долго будут кормить всякой дезой, пока будет идти дележка власти. Это будет кровавое побоище окружения Путина, потому что там все друг друга ненавидят, там множество центров силы, и только пахан, вор в законе, скрепляет все своим авторитетом (…) Когда Путина не будет, ситуация с такого зыбкого состояния равновесия уйдет, и начнётся полный бардак", - добавил Эйдман.

Путин болен - что известно

Во время визита президента страны-агрессора России Владимира Путина в Иран хозяину Кремля нездоровилось. Ему потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.

В Кремле заявили, что Путин заболел в ходе визита в Тегеран. Якобы хозяин Кремля "немножко простудился" из-за жары и работы кондиционеров.

По данным СМИ, в ночь с 22 на 23 июля Путину понадобилась срочная медицинская помощь. Он жаловался на сильную тошноту.

Ранее СМИ писали со ссылкой на источники в разведке, что президент страны-агрессора Владимир Путин впал в кому якобы после неудачной операции.

Астролог Влад Росс прогнозирует, что август 2022 станет самым опасным месяцем для президента РФ Владимира Путина в плане здоровья. Специалист не исключает, что его самочувствие может резко ухудшиться, а кресло под российским диктатором окончательно расшатается.

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