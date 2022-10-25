Пригожин открыто критикует Путина за провалы на войне, его влияние растет - WP

Пригожин публично критикует действия диктатора Путина / Коллаж Reuters, ТАСС

Куратор ЧВК "Вагнера" (он же "повар Путина") Евгений Пригожин лично сказал кремлевскому диктатору Владимиру Путину, что его военное командование плохо руководит боевыми действиями в Украине. Об этом со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников пишет издание Washington Post.

Как отмечается, критика Пригожина перекликается с тем, что он публично говорил на протяжении нескольких недель.

Официальные лица, на которые ссылается издание, отметили, что способность Пригожина так резко критиковать российских военных в частной беседе с Путиным показывает, как растет его влияние по мере того, как РФ проигрывает войну.

"Это также подчеркивает шаткое положение формального руководства российского оборонного истеблишмента, которое подверглось резкой критике со стороны Пригожина и других после нескольких месяцев боевых ошибок и потерь", - пишет WP.

Как подчеркивает издание, разочарование Пригожина в российском Минобороны и его накал в отношениях с министром обороны РФ Сергеем Шойгу стало предметом отдельного доклада разведки США. По данным американской разведки, Пригожин заявил, что Минобороны РФ слишком полагается на Вагнера, но не дает ПВК достаточно денег и ресурсов для выполнения ее миссии.

Критика Путина его близким окружением

Ранее сообщалось, что российского президента Владимира Путина начали критиковать в ближайшем окружении из-за откровенных провалов в войне в Украине. В американской разведке утверждают, что критика является свидетельством беспорядков внутри российского руководства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что совсем скоро в военном руководстве Российской Федерации будет раскол. По его словам, сейчас на территории России действует по меньшей мере четыре условные армии. Кроме армии Кадырова, в РФ еще есть Росгвардия, наемники частных военных компаний, а также армия министра обороны РФ Сергея Шойгу. Все они неподконтрольны друг другу, поэтому совсем скоро между ними могут произойти споры.

Как пишут аналитики Института изучения войны, руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает набирать силу в России и строить военную структуру, параллельную Министерству обороны РФ, что может стать большой угрозой для правления кремлевского диктатора Владимира Путина.

Больше новостей о борьбе элит в РФ: