Путина можно свергнуть только общими усилиями ВСУ, российской элиты и народа - Пономарев

Для свержения Путина действовать нужно вместе / Коллаж скриншот YouTube, Главред

Покончить с диктаторским режимом в России получится лишь в случае совместного участия ВСУ, российских элит и обычного народа. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"Всё вместе. Революция в России невозможна, если в ней не будут участвовать и массы снизу, и элиты сверху. Обязательно нужны и те, и другие. А для того, чтобы они решились действовать, нужно военное поражение России", - сказал Пономарев.

Он также акцентировал внимание на том, что Украине не нужно верить в то, что война закончится, как только ВСУ освободят все украинские территории. Контролировать РФ получится лишь в том случае, если Украина будет активным игроком.

"Ещё раз подчеркну, что рассчитывать только на военную победу и на то, что дальше всё случится само собой, для Украины недальновидно, потому что результатом этого может быть не улучшение, а ухудшение политического режима в России. Необходимо быть активным игроком, нельзя ситуацию в стране врага отпускать на самотёк", - добавил политик.

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

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