В элитах Кремля начинаются разборки: Путин изолировался, а РФ ждет газовая война с Западом – МВД

Путин изолировался, однако Россию уже 10-12 апреля ждут газовые разборки с Западом - МВД / Фото Reuters

В политических элитах РФ начались разборки и давление на главу Кремля Владимира Путина. По этой причине российский президент изолировался. Важно, чтобы к внутреннему давлению прибавилось и внешнее. Уже с 10-12 апреля должны производиться первые расчеты за газ, которые Москва требует оплатить в рублях. Может начаться газовая рублевая война между Россией и Западом. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В интервью 24 каналу он рассказал о том, что разбор полетов среди российских элит должен стать важным моментом, поскольку именно этот фактор оказывает давление на Путина. Поэтому глава РФ решил изолироваться.

Читайте такжеПутин собрался торговать газом в рублях, но Европа решительно отвергла ультиматум Кремля"Они начинают давить на Путина. Он этого не любит, изолируется", - полагает Денисенко.

По его словам, к внутреннему давлению должно добавиться и внешнее. Проблемы начнутся 10-12 апреля, когда Россия рассчитывает получить расчет за газ в рублях в рамках своих новых требований. И тогда может произойти "газовая рублевая война" между Москвой и Западом.

"Первые расчеты приходятся где-то на 10 – 12 апреля. Первые контракты, которые нужно будет проплачивать. С этого момента начинается большая или небольшая газовая рублевая война между РФ и цивилизованным миром", - подчеркнул советник главы МВД Вадим Денисенко.

Напомним, ранее бывший руководитель британской разведки Кристофер Стил заявил, что подписание мирного договора между Украиной и Россией может произойти без участия Владимира Путина. По его мнению, российского президента могут либо убить, либо отстранить от власти.