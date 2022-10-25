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Пригожин создает структуру, которая может угрожать власти Путина - ISW

25 октября 2022, 06:34

В добровольческий батальон "повара" Путина устроился и бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин, который известен своей едкой критикой руководства Минобороны РФ.

гиркин, пригожин
​ Пригожин создает структуру, которая может угрожать власти Путина / t.me/kazansky2017/Скриншот

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает набирать силу в России и строить военную структуру, параллельную Министерству обороны РФ, что может стать большой угрозой для правления кремлевского диктатора Владимира Путина.

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете, именно Пригожин рекрутирует добровольческий батальон, в который теперь устроился бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин.

Гиркин известен своей едкой критикой руководства Минобороны РФ. Пригожин также может свободно рекламировать себя и свои силы, одновременно критикуя кремлевских чиновников или Вооруженные силы России. Руководитель ЧВК, например, саркастически заявил, что он строит "линию Вагнера", чтобы российские Вооруженные силы, которые "прячутся за спинами Вагнера", чувствовали себя в безопасности.

Эксперты отмечают, что Путин зависит от сил "Вагнера" в Бахмуте и, вероятно, пытается умиротворить Пригожина, который подрывает армию.

Аналитики отмечают, что Пригожин, по-видимому, дистанцировался от главы Чечни Рамзана Кадырова после того, как их совместная критика российского высшего военного командования привлекла большое внимание. Этот риторический сдвиг может указывать на то, что Кадыров теряет влияние и может бояться потерять свой контроль над регионом на фоне неодобрения чеченцев его требований в поддержку путинской войны.

Как сообщал Главред, в окружении Владимира Путина растет раздражение по отношению к диктатору из-за того, что он требует результатов на войне с Украиной, хотя ему регулярно докладывают о проблемах на фронте, утрате части аннексированных территорий и о том, что война фактически проиграна. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Издание Politico писало, что провальная война России в Украине привела к тому, что впервые за два десятилетия оппоненты российского диктатора считают вероятной его отставку. В РФ спорят, кто может заменить Владимира Путина в Кремле. Впрочем, все будет зависеть от хода войны, которая оборачивается против Путина и подрывает его непобедимость.

Шведский эксперт, исследователь России Штефан Хедлунд считает, ч что поражение России в развязанной ею войне в Украине может привести к серьезным последствиям в стране-агрессоре. В том числе к гражданской войне и краху государства. Это два из трех сценариев развития событий.

Есть и третий сценарий - сохранение режима Путина с последующей "структурной милитаризацией". При этом каждый из трех сценариев предполагает значительный упадок экономики РФ.

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