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В РФ началась гонка на роль нового хозяина Кремля: в Politico описали два сценария для Путина

12 октября 2022, 10:49

Война Путина против Украины оборачивается против него самого. В РФ спорят о том, кто заменит его в Кремле. Через 3-4 месяца произойдут кардинальные перемены.

Путин, Кадыров, Пригожин
Кадыров и Пригожин избегали прямого осуждения Путина. Это может служить интересам Кремля / Фото УНИАН

Провальная война России в Украине привела к тому, что впервые за два десятилетия оппоненты российского диктатора считают вероятной его отставку. В РФ спорят, кто может заменить Владимира Путина в Кремле. Впрочем, все будет зависеть от хода войны, которая оборачивается против Путина и подрывает его непобедимость.

Как пишет Politico со ссылкой на Михаила Касьянова - премьер-министра РФ 2000-2004 гг. - контроль Путина над властью может внезапно ослабнуть.

"Я считаю, что через три-четыре месяца произойдут кардинальные изменения", — сказал Касьянов Sky News 30 сентября.

"Сможет ли он вывернуться, я не знаю", — сказал Politico российский предприниматель, общественный и политический деятель Михаил Ходорковский.

Он добавил, что благодаря сопротивлению Украины, а также ошибкам и неумелой тактике ведения боя со стороны России кремлевские инсайдеры и другие крупные политические игроки, похоже, задумываются о жизни после Путина.

Журналисты издания обратили внимание на то, что в руководстве РФ началась внутренняя борьба и появились те, кто критикует действия друг друга и военного командования.

"Чиновники теперь, похоже, пытаются воспользоваться меняющимся политическим ландшафтом. Наблюдатели Кремля утверждают, что вспышки публичного инакомыслия со стороны представителей российской элиты, в частности чеченского лидера Рамзана Кадырова и руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, беспрецедентны", – говорится в статье.

Автор пишет, что Кадыров и Пригожин избегали прямого осуждения Путина. Это может служить интересам Кремля – обвинить военных и отвести гнев от Путина. Не удержался от критики министерства обороны и сам Путин – упрекнул его за неправильное исполнение указа о мобилизации.

В Кремле также не стали упрекать ни Пригожина, ни Кадырова, который и вовсе получил новое звание генерал-полковника.

"Тем не менее признаки внутренней борьбы за власть, состоящую из двух основных альянсов – "партии войны" во главе с Кадыровым и Пригожиным и противоборствующей фракции, состоящей из органов безопасности, Шойгу и Валерия Герасимова, начальника Генштаба – вполне наглядны", – прокомментировал Ходорковский.

Два варианта для Путина

Ходорковский описал два возможных сценария на случай, если война в Украине и далее будет провальной для Путина.

Согласно первому, конкурирующие лагеря в РФ объединяются и давят на Путина, чтобы он ушел в отставку. Главе Кремля обещают иммунитет и сохранение его богатств. В таком случае новым лидером РФ станет премьер-министр Михаил Мишустин. Однако в этом случае, считает Ходорковский, начнется борьба за то, кто будет его контролировать.

Второй сценарий предполагает столкновение между "партией войны" и ее оппонентами в органах безопасности и обороны, которые являются гораздо более фрагментированными и деморализованными.

Сможет ли Путин пережить последствия своей войны – неясно.

"Я больше не считаю его прагматичным. Он все больше и больше полагается на свои эмоции", – резюмировал Ходорковский.

Как сообщал Главред, в окружении Владимира Путина растет раздражение по отношению к диктатору из-за того, что он требует результатов на войне с Украиной, хотя ему регулярно докладывают о проблемах на фронте, утрате части аннексированных территорий и о том, что война фактически проиграна. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Шведский эксперт, исследователь России Штефан Хедлунд считает, ч что поражение России в развязанной ею войне в Украине может привести к серьезным последствиям в стране-агрессоре. В том числе к гражданской войне и краху государства. Это два из трех сценариев развития событий.

Есть и третий сценарий - сохранение режима Путина с последующей "структурной милитаризацией". При этом каждый из трех сценариев предполагает значительный упадок экономики РФ.

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