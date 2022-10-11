Крах, гражданская война и выживание режима Путина: озвучены три сценария будущего РФ

Каждый из трех сценариев предполагает значительный упадок экономики РФ.
Поражение России в развязанной ею войне в Украине может привести к серьезным последствиям в стране-агрессоре. В том числе к гражданской войне и краху государства. Это два из трех сценариев развития событий, которые озвучил шведский эксперт, исследователь России Штефан Хедлунд.
Впрочем, по его мнению, есть и третий сценарий - сохранение режима Путина с последующей "структурной милитаризацией". При этом каждый из трех сценариев предполагает значительный упадок экономики РФ, пишет Хедлунд в статье для издания Geopolitical Intelligence Services.
Сценарий №1 - Режим Путина выживет
Независимо от того, кто находится у власти, выживание режима будет иметь тип сталинизма, основанного на крайнем культе вождя, ксенофобии и насаждении русских ценностей. Кроме того, будут усилены репрессий против так называемых врагов государства. Также будут закрыты границы от внешнего мира, а страна скатится к автаркической военной экономике.
"Экономическая модель будет напоминать "структурную милитаризацию" советских времен, предполагающую подчинение всего общества потребностям военных. Основное отличие заключается в том, что нынешние военно-производственные возможности России по сравнению с Соединенными Штатами значительно уступают возможностям бывшего Советского Союза", - говорится в статье.
Если западные правительства сдержат свои обещания помочь Украине в послевоенном восстановлении, перспективы этого сценария могут быть такими же, как и в случае с окончанием Корейской войны: перемирие, но не мир.
"Пока Украина будет развиваться по траектории Южной Кореи, интегрируясь в западное сообщество, Россия станет гигантской Северной Кореей — вооруженной ядерным оружием, но с дряхлой экономикой и небольшим количеством друзей во внешнем мире", - пишет эксперт.
Есть и слабое место в этом сценарии.
"Если Кремль больше не сможет достоверно утверждать, что военные все еще могут защитить Россию от внешних врагов, власть будет в большой беде. Когда Путин начал свою "специальную военную операцию", неудивительно, что она была представлена как борьба с нацистами. Теперь, когда те самые "нацисты" разгромили его славные вооруженные силы, фасад его мужественного режима рушится", - отметил Хедлунд.
Сценарий №2 - Крах России
Россия может распасться. Режимы в богатых нефтью мусульманских республиках вдоль Волги, таких как Татарстан и Башкортостан, могут решить порвать с Москвой и попытаться наладить отношения с Казахстаном и Турцией. Это вызвало бы резкую переориентацию того, что сегодня считается российскими энергетическими потоками.
Китай может установить протекторат на Дальнем Востоке, чтобы взять на себя контроль над региональными запасами нефти, газа и древесины, создав китайские эксклавы, аналогичные динамично развивающимся странам Африки. Возникнут проблемы с поддержанием ключевых центральных функций, таких как операции центрального банка, надзор за финансовым рынком и фискальный федерализм. Последствия для образования, здравоохранения и социальных услуг очевидны, говорится в статье.
Сценарий №2 - Гражданская война
Последний, более зловещий сценарий гражданской войны напоминает о событиях, разыгравшихся в 1917 году, когда войска, вернувшиеся с войны с Германией, спровоцировали массовое восстание. Опасность такого современного пожарища усугубляется гневом лидеров национальных меньшинств, чьи мужчины в несоразмерных масштабах призваны на войну в Украину и массово погибают.
Гражданская война может быть спровоцирована даже Украиной: если Москва продолжит обстрел ее территории, Киев вполне может перенести войну в Россию.
"Доступные варианты будут варьироваться от трансграничных рейдов коммандос и ракет дальнего действия до ввода закаленных в боях этнических российских и чеченских войск, сражающихся на стороне Украины", - отмечает эксперт.
Как сообщал Главред, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россию ждет возмездие после войны, которую развязал Кремль. Страну-агрессора будут раздирать в клочья. Каждое государство отберет назад ту территорию, которую оккупанты когда-то захватили.
Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что война России против Украины окончательно положит конец империи и РФ распадется на разные страны.
"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как различные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.
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