Россия может поделиться на 19 независимых республик: на форуме в Праге обсуждают пути распада РФ

В Праге обсуждают распад России на 19 независимых стран / Фото УНИАН Roman Poulvas

В Праге стартовал "Форум свободных народов России", на котором эксперты со всего мира обсуждают распад России на 19 отдельных республик. Об этом говорится в анонсе форума.

Главная тема форума - свержение авторитарного режима Путина и распад РФ. Эксперты рассматривают возможность создания ряда независимых демократических стран, которые будут связаны добровольным договором. При этом обязательным условием рассматривают полную демилитаризацию вновь созданных государств и отказ от ядерного оружия.

Организаторы форума убеждены, что угроза со стороны "единой России" будет существовать постоянно.

"Пока сохраняется "единая Россия" - она будет неизбежно превращаться в агрессивную империю, который бы "либерал" не пришел к власти в московском Кремле", - утверждают организаторы форума.

Следует отметить, что в мероприятии будут участвовать также российские и украинские эксперты. В анонсе указано, что одним из участников станет бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Участники форума хотят разработать подходы к созданию переходных администраций и правительств "независимых государств России". Организаторы даже создали карту, на которой изобразили, как должна выглядеть территория России.

На форуме представили карту "свободной России" / Форум свободных народов России

Распад России

Ранее глава Фонда "Стоп Информ террор России" Герман Обухов предположил, что в ближайшие годы Россия может распасться на "княжества". Российские регионы начнут протестовать и откажутся "кормить Москву". Подтолкнуть РФ к распаду могут тяжелые последствия, вызванные экономическими санкциями, которые были введены против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.Читайте такжеДенис Повалий пошутил по поводу возможного распада России

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи и РФ распадется на разные страны.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как различные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Активисты из Бурятии и Татарстана уже вышли на митинг против путинского режима и пожелали выйти из состава России. Они просят президента США Джо Байдена о помощи.

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