Развал России: в Раде раскрыли сценарий распада РФ на несколько государств

Владимир Вятрович

После варварской агрессии РФ, развязанной против Украины, нет ни возможности, ни необходимости примирения украинского и российского народов, заявил историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец Территориальной обороны Владимир Вятрович.

"Я бы не хотел сейчас говорить ни о каком примирении. Не вижу для этого не только никаких возможностей, но даже потребности. Напротив, мы сейчас всячески должны подчеркивать, что мы не русские и не хотим иметь с ними ничего общего, ничего, что нас объединит с Россией. Ведь все, что нас объединит с россиянами, будет использовано Москвой против нас", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Он убежден в том, что Украина сможет спокойно соседствовать с Россией только при условии, что она исчезнет в нынешней форме как авторитарное государство и авторитарная империя.

"Когда Россия будет перестроена как демократическое государство, и на базе современной Российской Федерации появится ряд нормальных национальных демократических государств и тех народов, которые до сих пор находятся в ее составе, порабощены россиянами", - отметил нардеп.

По его словам, Россия должна принять совершенно иной демократический формат.

"Но обо всем этом будем говорить после нашей победы, как и о том, каким образом россияне будут искупить вину за страшные преступления, которые совершили их собратья. А сейчас нам нужно сосредоточить все усилия на том, чтобы победить Россию", - добавил Вятрович.

Напомним, ранее Вятрович назвал способ победы над Путиным.

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