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ВСУ задавят войска РФ: России грозят распад, смуты и гражданские войны – террорист Гиркин

2 мая 2022, 16:56

"Выход" войск РФ с Киевской, Черниговской и Сумской областей поднял дух ВСУ – обстановка на фронте для россиян быстро ухудшится, считает Игорь Гиркин.

армия украины
Армия Украины пойдет в наступление - Гиркин / Reuters

Полномасштабная война России против Украины может запустить процесс окончательного распада российского государства, смуты, серии гражданских войн и катастрофических последствий. Ставка привести пророссийские силы к власти в Киеве при военной помощи извне в ходе "спецоперации" оказалась провальной. Все надежды Москвы подчинить Украину приведут к краху. В ближайшие месяцы или несколько недель ситуация на фронте для российских войск будет стремительно ухудшаться. ВСУ, вдохновленные "выходом" оккупантов с Киевской, Черниговской и Сумской областей, задействуют все доступные силы. Об этом заявил российский боевик Игорь Стрелков.

В своем Telegram-канале он написал о том, что переход России от гибридной к полномасштабной войне с Украиной приведет к завершению "периода полураспада" российского государства. В итоге страну могут ждать катастрофические последствия, среди которых окончательный распад, смута и серия гражданских войн.

Читайте такжеСанкции Запада уничтожают ПВО России: завод закрылся, а работников везут на войну в Украину"В любом случае, наконец развернувшаяся "по-полной" (идет-то она начиная с "крымской весны") ВОЙНА - НЕИЗБЕЖНО ПОЛОЖИТ КОНЕЦ указанном "периоду полураспада". Россия либо возродится по итогам этой войны, либо будет запущен процесс окончательного распада, смуты и серии гражданских войн с самыми катастрофическими последствиями (которые намного превысят последствия 1991 года)", - отмечает он.

По его словам, в Кремле еще не осознали всю фатальность ситуации тотальной войны, которая может завершиться и повторением Путиным судьбы Каддафи.

"То есть, осознание того, что текущий этап ВОЙНЫ является "тотальным" (и может стать фатальным) - для нашей "элитки" еще не наступил. И наступить может еще не скоро. (При самом плачевном для страны варианте - только когда тело Верховного окажется в руках "обожающего населения" по образцу одного из предшественников - Каддафи... а тогда будет уже позно что-то предпринимать)", - полагает боевик.

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Кроме того, он призвал провал так называемой "спецоперации" России против Украины, в ходе которой Москва собиралась, дескать, сменить легитимную украинскую власть на подконтрольных ей деятелей.

Читайте такжеПод Харьковом ранен начальник Генштаба Вооруженных сил России Герасимов – журналист"Вы таки будете смеяться, но это была ставка на "приведение к власти пророссийских сил самой украины" при военной помощи извне. Говоря простыми словами: ставка была сделано на то, ЧЕГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИНЦИПЕ И УЖЕ ОЧЕНЬ ДАВНО. Вернее - то, что "существовало" в докладах "наверх" россиянских "дипломатов" и "разведчиков", но нигде более!" – добавил Стрелков.

По его мнению, все надежды Кремля на превращение Украины в государство, которое якобы было бы контролируемое Россией, провалятся. Как провалились и выгодные Москве "Минские соглашения".

"Изгаляться над "хотелками кремлевских гномов" и их убогой медийной обслуги можно долго и разносторонне, но для выбранного формата статьи - это лишнее. Просто утверждаю: все надежды обернутся "пшиком" ровно также, как аналогичные мечталки про "нейтральную дружественную Украину" и "имплементацию безальтернативных минских договоренностей" за минувшие 8 лет", - заверил терорист.Читайте такжеПока армия Украины не разгромит войска РФ, Путин вряд ли окажется в тюрьме или Гааге – Илларионов

Также он прогнозирует, что уже в ближайшие месяцы, либо в более краткосрочной перспективе, ситуация для войск РФ на фронте быстро ухудшится. Ожидаются решительные действия со стороны Вооруженных сил Украины.

"В ближайшие месяцы (а быть может - уже ближайшие несколько недель) ситуация на фронте продолжит БЫСТРО УХУДШАТЬСЯ. Просто потому, что противник воюет всерьёз и стремится задействовать все доступные ему силы, а такие "аттракционы невиданной щедрости", демонстрируемые российскими военно-политическими властями, как "генеральное отступление" из Киевской, Черниговской и Сумской областей (наверное - в будущем историки обзовут его как-нибудь типа "бег к границе") - уже способствовали чрезвычайному подъему боевого духа армии врага", - подчеркнул российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков.

Война России против Украины

Замкомандующего войсками Центрального восточного округа РФ Рустам Миннекаев ранее сделал заявление о том, что Россия собирается полностью захватить Донбасс, южные регионы Украины и пробить коридор в оккупированный Крым. Такую цель захватчики ставят в рамках, дескать, "второй фазы" своей "спецоперацией".

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины может пойти в наступление на войска РФ уже в середине июня. До конца мая-начала июня военные рассчитывают получить нужные объемы вооружений. В результате применения нового оружия может случиться изменение баланса сил на ряде участков фронта.

Спикер Банковой Алексей Арестович также полагает, что в скором времени войска России в Украине вынуждены будут перейти в оборону. Продвижение оккупантов замедляется. Если ВСУ остановят захватчиков в направлении Херсона и Запорожской области, вместо наступления им придется обороняться.

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