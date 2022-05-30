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В ближайшие годы Россия распадется на княжества: ресурсов для подавления протестов не будет

30 мая 2022, 02:20

Богатый рыбой и лесом Дальний Восток может стать первым регионом, который заявит о своем отделении.

Путин, Кремль
Россия распадется на княжества, ресурсов подавить восстание не будет / Reuters, УНИАН

Россия в ближайшие годы может разделиться на отдельные "княжества". Российские регионы начнут протестовать и откажутся "кормить Москву". Так считает глава фонда "Стоп Информ Террор России" Герман Обухов, сообщает OBOZREVATEL.

Подтолкнуть РФ к распаду могут тяжелые последствия, вызванные экономическими санкциями, которые были введены против России из-за полномасштабного вторжения в Украину. По мнению Обухова, совсем скоро Путин может остаться без страны и без своего президентского кресла.

"РФ прекратит существование, и тогда Путин куда-то исчезнет. Сейчас экономика России катится вниз, без света в конце тоннеля, потому что делать провинции, которых будет "доить" Москва, непонятно", — сказал он.

Оппозиционер считает, что Дальний Восток может стать одним из первых среди регионов, которые пожелают отделиться от Российской Федерации. Там еще до развала СССР высказывались против верховенства Москвы.

"Дальний Восток может сказать: "Зачем мне вас кормить? У нас крабы, лес, рыба, мы обойдемся без вас. Будет у нас своя ДНР – Дальневосточная народная республика", – говорит Обухов.

Обухов предполагает, что богатая алмазами Якутия может объявить о своей независимости, а Северо-восток РФ - "убежать в Европу".

Все это, по его мнению, вполне возможно, так как центральная власть попросту не будет иметь ресурса для того, чтобы подавить протесты и усмирить народ. Все ресурсы они потратят на войне в Украине.

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Напомним, британские издания, ссылаясь на источники в разведке, заявили, что президент РФ Владимир Путин уже мертв, а для публичных выступлений Кремль активно использует двойника.

Ранее известный российский оппозиционно настроенный репортер и публицист Александр Невзоров заявлял, что у диктатора РФ Владимира Путина наверняка есть двойники.

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