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Путин уже умер, а в Кремле используют его двойников — британские таблоиды

29 мая 2022, 12:54

По словам инсайдеров, обнародование данных о смерти Владимира Путина может привести к перевороту внутри страны и резкому окончанию войны против Украины.

Путин
Владимир Путин / ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин, по всей вероятности, умер, а верхушка Кремля замалчивает эту информацию от общества, активно используя для публичных выступлений его двойников. Об этом пишет британское бульварное издание-таблоид Daily Star со ссылкой на свои источники в разведывательном управлении MI6.

По словам инсайдеров, обнародование данных о смерти Владимира Путина может привести к перевороту внутри страны и нежеланию российских военнослужащих продолжать полномасштабную военную агрессию в Украине.

"Есть вероятность, что он уже мертв. Это невозможно точно знать. Путин использовал двойников в прошлом, когда были проблемы со здоровьем, и Кремль мог делать это сейчас. Настоящий страх (путинского окружения— Главред) заключается в том, что, как только будет объявлено о его смерти — в Кремле может произойти переворот, а российские генералы захотят вывести войска из Украины", - рассказывают британские разведчики.

Другой британский таблоид издание The Mirror, в свою очередь, утверждает, что у российского лидера диагностировали тяжелую форму онкологии. Собеседники журналистов из ФСБ рассказывают, что после подтверждения диагноза медики сделали прогноз — Путину осталось жить не более двух-трех лет.

По словам силовиков, российский диктатор в последнее время страдает от крайне сильных головных болей и у него неконтролируемый тремор (подрагивание) рук. Перед обращением к народу или выступлению на телевидение, как утверждают источники в Кремле, Владимиру Путину готовят речь с написанным большими буквами текстом.

"Буквы настолько большие, что на каждой странице может поместиться всего пара предложений. Его зрение серьезно ухудшается (на фоне болезни — Главред)", — добавил инсайдер из ФСБ.

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Напомним, ранее известный российский оппозиционно настроенный репортер и публицист Александр Невзоров считает, что у диктатора РФ Владимира Путина наверняка есть двойники.

"Это двойники, которые двойниками выглядят на расстоянии 100-150 метров, для каких-то официальных мероприятий, когда никого рядом не окажется", – сказал публицист.

Незворов объяснил, что двойников не привлекают для серьезных встреч с мировыми лидерами, интервью или видеообращений. Иначе разницу сразу заметят.

"Это не те люди, которые могут заменить его в разговоре, интервью, на встречах. Нет, это, скажем так, бутафорские фигуры непригодные для близкого рассматривания", – добавил он.

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Автор: Егор Бунин
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