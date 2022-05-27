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Россия – великая Украина, переворот в Кремле и восстание масс: названы три сценария свержения Путина

27 мая 2022, 18:42

Вторжение в Украину превратило Россию в нацистскую диктатуру и должно обернуться последующим падением режима Владимира Путина.

Путин
Путина могут отстранить от власти военные и спецслужбы РФ - Bild / Коллаж УНИАН, Reuters

Есть надежда, что после нападения России на Украину последует падение режима Владимира Путина. Своим правлением он принес в российское государство путинизм, как в свое время это сделал Гитлер, который оформил в Германии нацизм. Существуют три сценария падения правящего режима в Кремле: переход к модели развития Украины, дворцовый переворот и восстание масс с перспективой распада страны на республики.

Как сообщает немецкое издание Bild, такие заявления прозвучали в четверг, 26 мая, в ходе секретного саммита в Литве. Там состоялась встреча ярых критиков президента РФ Владимира Путина. Они обсуждали варианты устранения его от власти.

Читайте такжеПоследняя надежда Путина: как русская дипломатия зашагала по пути ГитлераСреди участников, отмечают журналисты, были политики, бизнесмены, а также журналисты РФ и Европы. Все они надеются, что после военного вторжения России в Украину состоится падение режима Путина.

"Путин ведет войну не только против Украины, он ведет войну против русского народа", - отметил бывший российский чиновник на тайном саммите.

Все участники мероприятия убеждены, что Путин принес в Россию путинизм, как в прошлом Гитлер в Германию нацизм.

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"Немцы были подавлены Гитлером, как русские, но оба народа сделали это достаточно легко для своих деспотов", - сказал изданию собеседник, который принимал участие во встрече.

Также еще один журналист отметил, что после нападения на Украину Россия стала "нацистской диктатурой". Причем война против украинского государства продиктовано не только геополитикой, но и имеет этнический характер.

Сценарии смены власти в России

"Россия станет великой Украиной"

Предполагается, что это самый оптимистичный сценарий, в рамках которого трещины в режиме Путина приведут к его смерти, после чего в России состоятся демократические выборы, а само государство станет развиваться по пути Украины.

Устранение Путина

В ходе дворцового переворота Путина отстраняют от власти его же генералы в вооруженных силах и спецслужбах. На замены придет более-менее воинственный режим.

Переворот в виде восстания масс

Такой сценарий развития событий возможен, если "невежественные массы" восстанут против режима Владимира Путина, отчаяния и нищеты. Во всех городах будут уличные бои, а страна в итоге распадется на большое количество республик.

Напомним, ранее журналисты The Telegraph написали материал, в котором заявили, что президент РФ Владимир Путин оказался почти в полной изоляции после нападения на Украину. Его войска не смогли захватить Киев и Харьков, а экономика столкнулась с мощными санкциями. При этом скоро армия Украины будет насчитывать миллион человек, вооруженных самым новым оружием Запада.

Тем временем, как пишет The New York Times, на Западе идут дебаты по завершению войны России против Украины. США считают, что российское государство нужно исключить из международных процессов, а некоторые страны Европы опасаются Путина. Особое значение по этому вопросу будет иметь мнение Владимира Зеленского и союзников Украины.

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