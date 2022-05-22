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Путин потерпел поражение в боях за Киев и Харьков и оказался изоляции – The Telegraph

22 мая 2022, 14:04

Даже пропаганда на российском ТВ предупредила Путина о появлении миллионной армии ВСУ с передовым оружием от Запада.

Путин ВСУ
Неадекватная политика Путина привела к тому, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО / Коллаж УНИАН, посольство США в Украине

Президенту России Владимиру Путину после нападения на Украину не удалось обосновать свои глобальные претензии. Его армия потерпела поражения в боях под Киевом и Харьковом, экономика подверглась жестким санкциям, а сам глава Кремля оказался почти в полной изоляции. Даже на российском пропагандистском телевидении уже предупреждают Москву, что скоро украинская армия будет насчитывать миллион человек, вооруженных современным западным оружием.

В материале The Telegraph говорится о том, что Путин стал самым одиноким человеком на планете. После начала войны против Украины он оказался практически в полной изоляции.

Журналисты пишут, что нападение на украинское государство обернулось не доказательством "первоклассного" уровня России, а провалом. Страна Путина уже стала третьесортной по причине обвала экономики, потери репутации и сотен санкционных ограничений.

Вероятно, Путин рассчитывал на успех своей так называемой тактики "разделяй и властвуй", однако по итогу он настроил против себя весь цивилизованный мир. Даже штатные "эксперты" успели поменять свою риторику и подчеркивают фальшивость политики Москвы.

Главу РФ уже предупредили, что Россию ждет миллионный контингент ВСУ, который будет вооружен современным оружием Запада.

"Штатный военный эксперт государственного телевидения полковник Михаил Ходаренок заявил миллионам российских телезрителей, что официальная пропаганда, утверждающая, что украинская армия деморализована, "мягко говоря, ложна". Он предупредил, что скоро Россия столкнется с миллионным украинским контингентом, вооруженным передовым западным оружием", - отмечает издание.

Читайте такжеЕсли Путин применит ядерное оружие, Запад может ударить по ЧФ или войскам РФ в Украине – ХоджесКремль пытается изменить посыл своей пропаганды с триумфальной риторики и представить Россию жертвой, которая борется за существование. Но такие месседжи расцениваются как попытка оправдать свои неудачи на войне. От Путина ждали заявлений о "победах" 9 мая во время парада, но этого не произошло.

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Также издание пишет, что далекая от адекватной политика Владимира Путина привела к резкому стремлению Финляндии и Швеции к вступлению в НАТО.

Путин, проиграв на поле боя под Киевом и Харьковом, оказался загнанным в угол и на фронте экономики. Российская экономика оказалась в рецессии по причине сотен санкций, которые оказались жестче, чем ожидали в Кремле.Читайте такжеПутин участвует в управлении войной против Украины, от власти в РФ его пока не отстранят – CNN

"Потерпев поражение на полях сражений под Киевом и Харьковом, проигравший в дипломатии Путин также оказался загнан в угол на экономическом фронте. Западные санкции оказались гораздо жестче, чем он ожидал, в результате чего российская экономика погрузилась в еще более глубокую рецессию", - подчеркивается в материале The Telegraph.

Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее прогнозировал контрнаступление армии Украины на занятые войсками РФ позиции уже в середине июня. По его словам, до конца мая-начала июня ожидается поступление оружия от Запада в нужном объеме. Далее государство будет формировать подразделения для наступления.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что и ВСУ, и войска России, нуждаются в пополнении своих резервов. Сторона, которая будет действовать более оперативно, получит преимущество. По мнению Жданова, украинская армия может пойти в контрнаступление в середине-второй половине июня. Все будет зависеть от объемов поставок Западом тяжелых вооружений.

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению с целью деоккупации своих территорий. Однако украинские войска нуждаются в срочных поставках тяжелых вооружений для ликвидации преимущества России в военной технике. В ближайшие месяцы силы обороны Украины собираются вытеснить захватчиков с юга и востока страны.

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