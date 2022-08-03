"Россию разорвут на куски": Данилов спрогнозировал развал РФ после войны в Украине

Страну-агрессора будут раздирать в клочья. Каждое государство отберет назад ту территорию, которую оккупанты когда-то захватили, считает секретарь СНБО.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россию ждет возмездие после войны, которую развязал Кремль.
Страну-агрессора будут раздирать в клочья. Каждое государство отберет назад ту территорию, которую оккупанты когда-то захватили. Об этом Данилов сказал в интервью 24 каналу.
Данилов также отметил, что когда начиналась полномасштабная война, Украина и мечтать не могла о таком вооружении, которое сейчас получает от Запада. Тогда удалось получить лишь противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.
Данилов вспомнил, как в марте президент с командой каждое утро собирались и "ломали головы", где взять дополнительное оружие.
"Через одну-две недели все постепенно пошло вперед. И сейчас у Украины совсем другие названия вооружений и другое качество", - отметил он.
По его словам, на Западе поражены, насколько быстро украинцы овладевают оружием. Иногда удавалось освоить его за полторы-две недели, хотя на это должно было идти по 3-5 месяцев.
Как сообщал Главред, секретарь СНБО Алексей Данилов также прокомментировал случаи, когда здоровые мужчины вместо того, чтобы защищать Украину, бегут за границу.
По его словам, если мужчина не может держать в руках оружие, он может найти альтернативу и помогать стране другим способом.
"Нечего прятаться за женскими юбками и убегать из страны. Надо помогать. Не можете воевать и держать в руках оружие – помогайте другим способом. Находите любые возможности", – сказал Данилов.
Напомним, ранее эксперты описали три сценария, согласно которым может развиваться война в Украине. Это многолетний затяжной конфликт, динамическая развязка или завершение войны к концу года.
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