"Нечего прятаться за юбками, надо помогать": в СНБО обратились к мужчинам, которые бегут за границу

Алексей Данилов отреагировал на случаи, когда здоровые мужчины бегут за границу из Украины / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал случаи, когда здоровые мужчины вместо того, чтобы защищать Украину, бегут за границу.

По его словам, если мужчина не может держать в руках оружие, он может найти альтернативу и помогать стране другим способом, передает 24 канал.

"Нечего прятаться за женскими юбками и убегать из страны. Надо помогать. Не можете воевать и держать в руках оружие – помогайте другим способом. Находите любые возможности", – сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, несправедливо, когда одни мужчины защищают Украину, а другие – бегут из страны.

В то же время Данилов подчеркнул, что другое дело, когда мужчин действительно не могут мобилизовать по определенным причинам.

"Когда мы все будем выполнять правовые действия и законы Конституции, все скоро станет на свои места. И придумывать, что из-за петиции вас могут отпускать, то послушайте – так нельзя, работы в нашей стране больше, чем достаточно", – добавил он.

Как сообщал Главред, 22 мая Верховная Рада поддержала законопроект президента Зеленского о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.

В июле в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о расширении категории мужчин, по которому можно выезжать из Украины во время военного положения.

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