Выезд за границу мужчин призывного возраста: еще трем категориям разрешили покидать Украину

Граница / Фото dpsu.gov.ua

Кабинет министров внес изменения в правила пересечения госграницы и в порядок бронирования военнообязанных, разрешив выезд за границу ряду категорий.

Согласно постановлению № 615, во время действия военного положения, выезд за границу разрешен трем категориям военнообязанных мужчин:

Водители, которые перевозят медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных сил, других военных формирований, а также населения Украины. Кроме того, разрешен пропуск водителей компаний, имеющих транспортные лицензии. Речь идет о дальнобойщиках на фурах.

Железнодорожники.

Спортсмены и тренеры, участвующие в международных соревнованиях или готовящиеся к ним.

Сроки пребывания за границей: для водителей и спортсменов – 30 дней, для дальнобойщиков – 45 дней, для железнодорожников – 6 месяцев.

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Выезд за границу во время военного положения

В условиях военного положения в Украине действует ограничение на выезд за границу для мужчин призывного возраста. Однако существуют исключения, позволяющие некоторым лицам покинуть территорию Украины.

Напомним, в среду, 9 марта, нижняя палата польского парламента проголосовала за закон о поддержке беженцев из Украины, которые покинули страну из-за полномасштабного вторжения России.

Лицам и организациям, которые предоставят беженцам из Украины жилье и питание, будет выплачиваться пособие по расчету примерно 1,2 тыс. злотых в месяц (около 8,5 тыс. грн). Помощь будет выплачиваться не дольше 60 дней. Кроме этого, беженцам выплатят единовременное пособие — по 300 злотых (2,1 тыс. грн) на одного человека.

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