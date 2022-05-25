Выезд за границу мужчин призывного возраста: еще трем категориям разрешили покидать Украину

Выезд за границу разрешен трем категориям военнообязанных мужчин.
Кабинет министров внес изменения в правила пересечения госграницы и в порядок бронирования военнообязанных, разрешив выезд за границу ряду категорий.
Согласно постановлению № 615, во время действия военного положения, выезд за границу разрешен трем категориям военнообязанных мужчин:
- Водители, которые перевозят медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных сил, других военных формирований, а также населения Украины. Кроме того, разрешен пропуск водителей компаний, имеющих транспортные лицензии. Речь идет о дальнобойщиках на фурах.
- Железнодорожники.
- Спортсмены и тренеры, участвующие в международных соревнованиях или готовящиеся к ним.
Сроки пребывания за границей: для водителей и спортсменов – 30 дней, для дальнобойщиков – 45 дней, для железнодорожников – 6 месяцев.
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Выезд за границу во время военного положения
В условиях военного положения в Украине действует ограничение на выезд за границу для мужчин призывного возраста. Однако существуют исключения, позволяющие некоторым лицам покинуть территорию Украины.
Напомним, в среду, 9 марта, нижняя палата польского парламента проголосовала за закон о поддержке беженцев из Украины, которые покинули страну из-за полномасштабного вторжения России.
Лицам и организациям, которые предоставят беженцам из Украины жилье и питание, будет выплачиваться пособие по расчету примерно 1,2 тыс. злотых в месяц (около 8,5 тыс. грн). Помощь будет выплачиваться не дольше 60 дней. Кроме этого, беженцам выплатят единовременное пособие — по 300 злотых (2,1 тыс. грн) на одного человека.
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