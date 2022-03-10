Сейм Польши принял закон о поддержке беженцев из Украины: на что могут рассчитывать украинцы

За две недели в Польшу прибыло уже 1,4 млн. беженцев из Украины / Фото Reuters

В среду, 9 марта, нижняя палата польского парламента проголосовала за закон о поддержке беженцев из Украины, которые покинули страну из-за полномасштабного вторжения России.

За принятие закона проголосовали 439 депутатов Сейма, 12 высказались против, трое - воздержались, сообщает Укринформ.

Документ предусматривает предоставление беженцам из Украины идентификационного кода (PESEL). Их пребывание в стране будет признано легальным в течение 18 месяцев. Они смогут легально трудоустроиться, получат доступ к бесплатной медицине. Украинские ученики и студенты смогут учиться в школах и университетах.

Лицам и организациям, которые предоставят беженцам из Украины жилье и питание, будет выплачиваться пособие по расчету примерно 1,2 тыс. злотых в месяц (около 8,5 тыс. грн). Помощь будет выплачиваться не дольше 60 дней. Кроме этого, беженцам выплатят единовременное пособие — по 300 злотых (2,1 тыс. грн) на одного человека.

В государственном банке BGK будет создан спецфонд, из которого будет финансироваться помощь для Украины. Кроме того, в бюджете Польши будет создан целевой резерв.

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Закон также усиливает уголовную ответственность за торговлю людьми и сутенерство, совершенные во время войны в Украине.

Как известно, Россия вторглась в Украину рано утро 24 февраля. По данным Пограничной службы Польши, за две недели в страну прибыло уже 1,4 млн. беженцев из Украины.

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Напомним, 11-летний украинец самостоятельно добрался из Запорожья в Словакию. У него были лишь документы и номер телефона на руке.

Как сообщал Главред, ЕС ожидает перемещения более семи миллионов украинцев в результате полномасштабной войны России.

По данным ООН, если война продолжится, "будет около 18 миллионов украинцев, которые пострадают в гуманитарном плане, будь-то в самой Украине или в соседних странах".

Напомним, что беженцы из Украины получили право жить в ЕС в течение трех лет.

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