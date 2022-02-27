ЕС ожидает более 7 миллионов украинских беженцев из-за войны России

Также известно, что Молдова уже приняла 25 тыс беженцев из Украины.
ЕС по состоянию на 27 февраля ожидает перемещения более семи миллионов украинцев в результате полномасштабной войны России.
"В настоящее время ожидаемое количество перемещенных украинцев составляет более 7 миллионов человек", - заявил комиссар ЕС по кризисному урегулированию Янез Ленарчич на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров внутренних дел ЕС, посвященной потоку переселенных украинцев, пишет ЕП.
По его словам, по данным ООН, если война продолжится, "будет около 18 миллионов украинцев, которые пострадают в гуманитарном плане, будь то в самой Украине или в соседних странах".
Ленарчич сказал, что цифры большие, и "нам придется готовиться к такой чрезвычайной ситуации, которая имеет исторические масштабы".
Между тем, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Польшу выехали 187 тысяч человек.
Напомним, Евросоюз профинансирует приобретение и доставку оружия для Украины, чтобы помочь ей давать отпор российской армии.
Также сообщалось, Беларусь начинает вторжение в Украину. Подразделения белорусских сил спецопераций готовятся к воздушному десанту в нашу страну. Локации высадки десанта – Киевское и Житомирское направления.
Ранее Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отмечал, что если Путин завязнет в Украине больше, чем на неделю, для него это будет огромной проблемой.
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