Беженцы из Украины получили право жить в ЕС в течение трех лет

Беженцы на границе с Польшей / Reuters

Украинские беженцы будут иметь право жить и работать в Европейском Союзе до трех лет в соответствии с планом чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, с начала жестокой атаки РФ почти 875 тыс. людей вынуждены были покинуть свои дома в Украине.

Более половины (454 тыс.) выехали в Польшу, 116 тыс. – в Венгрию, 67 тыс. – в Словакию, 45 тыс. – в Румынию и 79 тыс. – в Молдову, которая не входит в ЕС.

По данным ГПСУ, Евросоюз предусматривает предоставление гражданам Украины и резидентам страны право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища. Если конфликт продлится долго или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года.

Напоминается, что граждане Украины уже имеют 90-дневный безвизовый доступ в ЕС, но это беспрецедентное изменение в законодательстве ЕС гарантирует им статус по истечении этого срока.

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"Европа стоит рядом с теми, кто нуждается в защите... Всем, кто убегает от путинских бомб, рады в Европе. Мы обеспечим защиту тех, кто ищет убежище, и поможем тем, кто ищет безопасную дорогу домой", - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время она призвала пограничников по обе стороны границы Украина-Евросоюз обеспечить въезд в ЕС всех, независимо от национальности или этнической принадлежности.

"Позиция этой комиссии и позиция Европейского Союза является очень четкой. В Европейский Союз должны быть допущены абсолютно все, независимо от национальности, расы, религии. Они бегут от войны из Украины. Мы будем надежным убежищем", - отметила она.

В ГПСУ уточнили, что лица без гражданства или права на постоянное проживание – то есть иностранцы, иностранные студенты – не получат права оставаться в ЕС, но им помогут вернуться в страну происхождения.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину из нашей страны уже выехало около одного миллиона человек, сообщили в Организации Объединенных Наций и добавили, что данная цифра может увеличиваться.

Большинство беженцев едут в соседние страны - Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Молдову. Польша заявляет, что принимает 50 000 человек ежедневно.