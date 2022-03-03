УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

Беженцы из Украины получили право жить в ЕС в течение трех лет

3 марта 2022, 22:37

Евросоюз предусматривает предоставление гражданам Украины права жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование.

Война с Россией - беженцы на границы с Польшей
Беженцы на границе с Польшей / Reuters

Украинские беженцы будут иметь право жить и работать в Европейском Союзе до трех лет в соответствии с планом чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, с начала жестокой атаки РФ почти 875 тыс. людей вынуждены были покинуть свои дома в Украине.

Более половины (454 тыс.) выехали в Польшу, 116 тыс. – в Венгрию, 67 тыс. – в Словакию, 45 тыс. – в Румынию и 79 тыс. – в Молдову, которая не входит в ЕС.

По данным ГПСУ, Евросоюз предусматривает предоставление гражданам Украины и резидентам страны право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища. Если конфликт продлится долго или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года.

Напоминается, что граждане Украины уже имеют 90-дневный безвизовый доступ в ЕС, но это беспрецедентное изменение в законодательстве ЕС гарантирует им статус по истечении этого срока.

Реклама

"Европа стоит рядом с теми, кто нуждается в защите... Всем, кто убегает от путинских бомб, рады в Европе. Мы обеспечим защиту тех, кто ищет убежище, и поможем тем, кто ищет безопасную дорогу домой", - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время она призвала пограничников по обе стороны границы Украина-Евросоюз обеспечить въезд в ЕС всех, независимо от национальности или этнической принадлежности.

"Позиция этой комиссии и позиция Европейского Союза является очень четкой. В Европейский Союз должны быть допущены абсолютно все, независимо от национальности, расы, религии. Они бегут от войны из Украины. Мы будем надежным убежищем", - отметила она.

В ГПСУ уточнили, что лица без гражданства или права на постоянное проживание – то есть иностранцы, иностранные студенты – не получат права оставаться в ЕС, но им помогут вернуться в страну происхождения.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину из нашей страны уже выехало около одного миллиона человек, сообщили в Организации Объединенных Наций и добавили, что данная цифра может увеличиваться.

Большинство беженцев едут в соседние страны - Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Молдову. Польша заявляет, что принимает 50 000 человек ежедневно.

viber
беженцы война России и Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Под Киевом 70 "кадыровцев" сгорели заживо, остальные - убежали из УкраиныПод Киевом 70 "кадыровцев" сгорели заживо, остальные - убежали из Украины В центре Киева прогремели взрывыВ центре Киева прогремели взрывы Проваленный план Бункерного Деда: какие выходы есть у Путина из войны в УкраинеПроваленный план Бункерного Деда: какие выходы есть у Путина из войны в Украине "Шоу и постановка": военный эксперт объяснил, зачем России были нужны переговоры на реке Припять"Шоу и постановка": военный эксперт объяснил, зачем России были нужны переговоры на реке Припять "Драпали как могли" - Украинская армия разгромила колонну кадыровцев"Драпали как могли" - Украинская армия разгромила колонну кадыровцев

Последние новости

02:03

"Угроза мировой безопасности": горит Запорожская АЭС из-за обстрелов оккупантов

01:53

ВСУ накрыли огнем около тысячи российских оккупантов в аэропорту ХерсонаВидео

01:47

Начались проблемы: у российских оккупантов закончился запас ракетВидео

01:40

"Пленные должны ощущать то, что чувствуют люди, которых они приехали убивать" - Бутусов о гуманизме Генштаба

01:20

В России массово блокируют сайты украинских СМИВидео

Реклама
01:07

Спутники зафиксировали аэродромы Беларуси, с которых совершаются авиаудары по мирному населению Украины

00:59

Мобилизация в России станет концом режима - АрестовичВидео

00:50

Три самолета РФ "ушли в минус": в ВСУ назвали сокрушительные потери врагаВидео

00:33

Тысячи пленных и дезертиров: Лондон назвал главный просчет Путина в войне с УкраинойВидео

00:32

Российские оккупанты захватили в плен и используют для пропаганды украинского летчикаВидео

00:21

В шаге от дефолта: кредитный рейтинг РФ падает в пропасть

00:13

Путин в разговоре с Макроном отказался прекратить атаки на УкраинуВидео

00:01

Астролог рассказал, когда закончится война в УкраинеВидео

03 марта, четверг
23:46

"Накрыли их полностью": ВСУ мощно ударили по оккупантам РФ на двух направленияхВидео

23:27

Россия готовится ввести военное положение: что ожидатьВидео

23:27

Оккупанты продолжают нести потери: 245 единиц техники оккупанта разбито в Николаевской области

22:58

Горят как спички: партизаны жгут и уничтожают бронетехнику врагаВидео

22:37

Беженцы из Украины получили право жить в ЕС в течение трех летВидео

22:29

Россия отправила в Украину 90% своих войск: Пентагон рассказал о военной слабости РФВидео

22:15

США ударили мощными санкциями по олигархам ПутинаВидео

Реклама
22:07

"Отказался сдаваться "русскому миру" - глава Донецкой ОГА про Мариуполь

21:57

Морги и больницы забиты: навоевавшихся оккупантов РФ свозят в МозырьВидео

21:42

Рада разрешила выдавать огнестрельное оружие гражданскимВидео

21:30

"Путин – безумный карлик": оккупанты начали массовое бомбардирование Сумской областиВидео

21:14

Крупнейшая нефтяная компания России выступила против войны в Украине

21:12

Десантники идут в отказники: военные Беларуси не хотят воевать против УкраиныВидео

21:05

США не будут создавать бесполетную зону над Украиной, чтобы избежать войны с РФ – Псаки

21:02

СБУ перехватила разговоры агрессора: раскрыты планы России по захвату УкраиныВидео

20:45

Зеленский "опустил" Лаврова: "На лице написана его жизнь и его конец"Видео

20:42

Оккупанты пытаются захватить Запорожскую АЭС

20:37

РФ планирует обстрелять "Градами" свою территорию и обвинить в этом Украину – Кулеба

20:36

Зеленский рассказал, о чем готов говорить с ПутинымВидео

20:25

Уничтожили колонну оккупантов: в ГУР показали видео с зачисткой ГостомеляВидео

20:03

"Бомбардировка Успенского собора – это цинизм российской власти" - Зеленский

20:01

"Во всех переговорах есть смысл, любое слово важнее выстрела": Зеленский о переговорах с РФ

19:58

Международный штаб помощи украинцам: порядок пропуска гуманитарной помощи через границу упрощен

19:48

Блицкриг России, пенсии и выплаты украинцам: Шмыгаль рассказал о ситуации в УкраинеВидео

19:41

"Не получили результаты, на которые рассчитывали": в ОП раскрыли детали переговоров с РФВидео

19:35

"Россия будет идти к Берлинской стене": Зеленский обратился к ЗападуВидео

19:23

"Ситуация сложная": Кличко рассказал о предстоящих сложных событиях в КиевеВидео

Реклама
19:21

Наступление РФ захлебнулось, оккупанты массово сдаются в плен: в СБУ раскрыли деталиВидео

19:14

Ряд сайтов украинских госорганов взломали, враг распространяет фейк о капитуляции Украины

19:14

"Херсонщина – это Украина", - в ОГА опровергли фейки российской пропаганды

19:06

Весеннее равноденствие 2022: дата, традиции и запреты дня

19:03

Украину срочно пригласили на встречу НАТОВидео

18:43

В Киеве захватчики устраивают минные ловушки, маскируя их под детские игрушкиФото

18:34

"Драпали как могли" - Украинская армия разгромила колонну кадыровцевВидео

18:29

"Чего ты боишься, я не кусаюсь. Сядь со мной, поговори": Зеленский резко обратился к ПутинуВидео

18:25

"Хочет захватить всю Украину": Макрон рассказал о разговоре с ПутинымВидео

18:12

Кулеба назвал главное условие Украины на переговорах с РФВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять