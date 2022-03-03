Украину из-за российской войны уже покинул один миллион человек - ООН

Война с Россией - беженцы на границы с Польшей / Reuters

С начала полномасштабного вторжения России в Украину из нашей страны уже выехало около одного миллиона человек, сообщили в Организации Объединенных Наций и добавили, что данная цифра может увеличиваться.

Большинство беженцев едут в соседние страны - Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Молдову. Польша заявляет, что принимает 50 000 человек ежедневно, пишет Forbes.

"Для миллионов других людей внутри Украины пришло время смолкнуть оружию, чтобы можно было оказать спасительную гуманитарную помощь",– отметил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Между тем, по оценкам Организации Объединенных Наций, из-за войны России в Украине страну могут покинуть 4 миллиона человек.

Напомним, по состоянию на 1 марта количество беженцев, которые уехали за границу от развязанной Россией военной агрессии против Украины, составляло 835 928 человек.

Также ранее сообщалось о том, что большинство членов Постоянного комитета парламента Канады по вопросам иммиграции поддержали предложение об отмене виз для беженцев из Украины. После одобрения профильным комитетом проект будет направлен в сессионный зал, где он должен получить одобрение большинства депутатов, чтобы вступить в силу.

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