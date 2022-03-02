УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

836 тысяч беженцев выехали из Украины из-за российской агрессии - данные ООН

2 марта 2022, 15:18

Согласно подсчетам, завершенным ко вторнику, 1 марта, более половины украинцев-беженцев направились в западном направлении - в Польшу.

Беженцы
836 тысяч беженцев выехали из Украины - данные ООН / Reuters

Количество беженцев, которые уехали за границу от развязанной Россией военной агрессии против Украины, по состоянию на 1 марта составляет 835 928 человек. Об этом сообщается на сайте УВКБ - агентства ООН по делам беженцев.

Причем произошел огромный скачок по сравнению с 677 тысячами беженцев из Украины, о которых объявил днем ранее руководитель агентства Филиппо Гранди.

Согласно подсчетам, завершенным ко вторнику, 1 марта, более половины направились на запад - в Польшу.

Данные УВКБ ООН показывают, что 454 000 человек бежали в Польшу, 116 000 в Венгрию; 67 000 в Словакию; 65 000 в Молдову, 43 000 в Россию, 38 000 в Румынию и 350 в Беларусь. А 52 000 человек уехали в другие европейские страны.

Читайте такжеКанада может отменить визы для беженцев из Украины

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что большинство членов Постоянного комитета парламента Канады по вопросам иммиграции поддержали предложение об отмене виз для беженцев из Украины.

После одобрения профильным комитетом проект будет направлен в сессионный зал, где он должен получить одобрение большинства депутатов, чтобы вступить в силу.

Хотя решение о визовом режиме входит в компетенцию правительства, а не парламента, однако законодатели могут выразить политическую поддержку и обратиться к исполнительной власти с запросом на рассмотрение.

Война в Украине - новости:

Автор: Егор Бунин
viber
ООН беженцы новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «836 тысяч беженцев выехали из Украины из-за российской агрессии - данные ООН». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Мужики с села на Сумщине повязали военного РФ: он сказал "Слава Украине – Героям Слава!"Мужики с села на Сумщине повязали военного РФ: он сказал "Слава Украине – Героям Слава!" "Мальчики-срочники отказались выполнять приказ": российские десантники испугались штурмовать Одессу"Мальчики-срочники отказались выполнять приказ": российские десантники испугались штурмовать Одессу Путин выдвинул Украине три условия для окончания войныПутин выдвинул Украине три условия для окончания войны Украинские защитники уничтожили подразделение "кадыровцев" под Гостомелем на КиевщинеУкраинские защитники уничтожили подразделение "кадыровцев" под Гостомелем на Киевщине Проваленный план Бункерного Деда: какие выходы есть у Путина из войны в УкраинеПроваленный план Бункерного Деда: какие выходы есть у Путина из войны в Украине

Последние новости

22:56

Время перейти к тотальному сопротивлению: Резников призвал помогать военным

22:53

"Мы не смерть, мы хуже" - российских артиллеристов больше не будут брать в плен

22:52

Арахамия опроверг проведение переговоров с россиянами в Беловежской пуще

22:42

Российский бизнесмен назначил награду в $1 млн за голову ПутинаВидео

22:40

Ограничения сняты: средства с еПоддержки можно тратить на любые товары

Реклама
22:38

Макрон: война России против Украины - это месть Путина

22:16

Российские истребители нарушили воздушное пространство Швеции

22:06

Уничтожают экономику: США сокрушили Россию новыми санкциямиВидео

21:57

В Украине сайт Русский оккупант раскроет имена более 120 тысяч захватчиков РФВидео

21:52

Украина поставила вопрос закрытия морских портов США для российских судов

21:42

На объект Оператора ГТС совершена авиационная атака России: люди остаются без газоснабженияВидео

21:11

"У нас в городе нет ВСУ" - мэр Херсона

20:59

Дрожат окна и срабатывает сигнализация: в Киеве прогремел мощный взрыв в районе вокзала

20:58

"Умножить на 15": Минобороны РФ впервые озвучило свои потери в УкраинеВидео

20:56

ФРГ вооружила Украину противотанковыми гранатометами и ракетами для StingerВидео

20:45

Мэр Чернигова выплатил первый "транш" за российских пленных

20:42

Мининфраструктуры продолжает работу по полной изоляции россии на мировом уровне

20:36

Открыта горячая линия для тех, кто хочет поддержать гражданское население Украины или ее военных – ОП

20:28

Путин, чтоб ты сдох! Обращение украинских евреев, переживших Холокост (видео)

20:25

На Харьковщине мужчины угнали танк оккупантов - видео

Реклама
20:11

Операцию по захвату Украины хотели провести за 15 суток: документы оккупантовФотоВидео

20:01

АТБ, Сильпо Новус: как работают торговые сети в условиях военного положения

19:58

Сюрприз для вертолетов РФ: США впервые одобрили прямые поставки Stinger в УкраинуВидео

19:53

И дня не пробыли родителями: в Харькове продемонстрировали невиданное единство, спасая новорожденныхВидео

19:38

Генассамблея ООН призвала Россию немедленно вывести войска из Украины

19:24

Враг получил по зубам под Николаевом: ВСУ разгромили десант РФВидео

19:21

Российские захватчики в Харькове обстреляли поезд с беженцамиВидео

19:13

УЗ изменила маршрут следования поезда со Львова в Ужгород

19:00

Грузия вслед за Украиной подает заявку на вступлении в ЕСВидео

18:59

Переговоры Россия-Украина: стали известны требования агрессораВидео

18:59

ВСУ разбили командный пункт врага под Чернобылем: генерал РФ сбежал в БеларусьВидео

18:43

В Киеве обстреляли жилой массив Виноградарь

18:32

Херсон на грани гуманитарной катастрофы: мэр города просит о помощиВидео

18:20

В Ровно нетрезвый водитель лишился авто в пользу ВСУ

18:13

ВСУ освободили от российских оккупантов Макаров Киевской областиВидео

18:09

Пожизненное заключение за диверсии и измену Родине: в Раде поддержали новый закон

18:05

В Коростене оккупанты обстреляли блокпост - 4 погибших

17:59

В Мелитополе горожане вышли на протест против российских агрессоров: была перестрелка

17:52

Войска Путина ударили Смерчем по Донецкой областиВидео

17:49

Воздух над Чернобылем должен быть закрыт из-за ядерной угрозы – экс-главнокомандующий Эстонии

Реклама
17:48

Из-за действий российских окупантов Херсонщина оказалась под угрозой экологической катастрофы

17:37

"Он потерпит неудачу": Джонсон рассказал, в чем просчитался Путин, вторгаясь в Украину

17:27

В Изюме оккупанты повредили газопровод

17:19

Сколько украинских детей погибли от вторжения войск Путина в УкраинуВидео

17:17

Без Mastercard, Apple, зарубежных авто и гугл-карт: в России наступает новая "сказочная" жизньмнение

17:16

Сайт ФСБ просто отключили – ФедоровВидео

16:48

Переговоры между Россией и Украиной состоятся сегодня вечером - Арахамия

16:41

"Это же абсолютный "политический труп": Подоляк отреагировал на информацию о Януковиче в Минске

16:41

В Украине создали специальное приложение, которое отслеживает воздушные тревоги

16:31

Президент Казахстана срочно позвонил Путину из-за войны в УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять