836 тысяч беженцев выехали из Украины из-за российской агрессии - данные ООН

836 тысяч беженцев выехали из Украины - данные ООН / Reuters

Количество беженцев, которые уехали за границу от развязанной Россией военной агрессии против Украины, по состоянию на 1 марта составляет 835 928 человек. Об этом сообщается на сайте УВКБ - агентства ООН по делам беженцев.

Причем произошел огромный скачок по сравнению с 677 тысячами беженцев из Украины, о которых объявил днем ранее руководитель агентства Филиппо Гранди.

Согласно подсчетам, завершенным ко вторнику, 1 марта, более половины направились на запад - в Польшу.

Данные УВКБ ООН показывают, что 454 000 человек бежали в Польшу, 116 000 в Венгрию; 67 000 в Словакию; 65 000 в Молдову, 43 000 в Россию, 38 000 в Румынию и 350 в Беларусь. А 52 000 человек уехали в другие европейские страны.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что большинство членов Постоянного комитета парламента Канады по вопросам иммиграции поддержали предложение об отмене виз для беженцев из Украины.

После одобрения профильным комитетом проект будет направлен в сессионный зал, где он должен получить одобрение большинства депутатов, чтобы вступить в силу.

Хотя решение о визовом режиме входит в компетенцию правительства, а не парламента, однако законодатели могут выразить политическую поддержку и обратиться к исполнительной власти с запросом на рассмотрение.

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