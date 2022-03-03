Российская армия намеренно атакует гражданские объекты в Украине - Байден

Байден считает, что Путин намерено бъет по гражданским объектам / Коллаж Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что российская армия намеренно атакует гражданские объекты, забрасывая их бомбами и снарядами.

"Совершенно ясно, что они это делают", - ответил глава Белого дома на вопрос журналистов, считает ли он, что Россия сознательно атакует гражданские объекты в Украине.

Между тем, государственный секретарь США Энтони Блинкен отвечая на этот же вопрос отметил, что "в прошлом Россия не раз демонстрировала, что одним из методов ведения войны является ее абсолютное зверство".

"Это включает, как минимум, невыборочные обстрелы, а также потенциально сознательные обстрелы гражданских объектов", - отметил Блинкен и подчеркнул, что Соединенные Штаты очень тщательно следят за ситуацией и документируют все нарушения с тем, чтобы привлечь Россию к ответственности.

Напомним, Байден заверил Конгресс, что вооруженные силы США не принимали и не будут принимать участие в вооруженном конфликте в Украине". При этом они будут защищать "каждый дюйм" восточного фланга НАТО.

Байден также заявил, что Соединенные Штаты Америки закрывают воздушное пространство для российских самолетов. Причина - вторжение России в Украину.

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