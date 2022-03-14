Выезд за границу мужчин призывного возраста: трем категориям разрешили покидать Украину

Граница Украины / Фото dpsu.gov.ua

В условиях военного положения в Украине действует ограничение на выезд за границу для мужчин призывного возраста. Однако существуют исключения, позволяющие некоторым лицам покинуть территорию Украины.

Как сообщает глава Госпогранслужбы Андрей Демченко, украинские пограничники имеют право пропустить за границу таких мужчин:

тех, кто имеет троих детей возрастом до 18 лет,

тех, кто не годен к военной службе и имеют соответствующие документы военно-врачебной комиссии,

тех, кто ухаживает за людьми с инвалидностью.

Мужчины, подпадающие под одну из этих категорий, могут уехать за границу. Остальные получают отказ в пересечении границы.

Напомним, в среду, 9 марта, нижняя палата польского парламента проголосовала за закон о поддержке беженцев из Украины, которые покинули страну из-за полномасштабного вторжения России.

Лицам и организациям, которые предоставят беженцам из Украины жилье и питание, будет выплачиваться пособие по расчету примерно 1,2 тыс. злотых в месяц (около 8,5 тыс. грн). Помощь будет выплачиваться не дольше 60 дней. Кроме этого, беженцам выплатят единовременное пособие — по 300 злотых (2,1 тыс. грн) на одного человека.

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