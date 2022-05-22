В Украине до 23 августа продлили всеобщую военную мобилизацию

Мобилизацию в Украине продлили на три месяца / УНИАН

Верховная Рада поддержала законопроект о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа. Решение поддержали 300 народных депутатов. Также в стране еще на 3 месяца продлили военное положение. "За" проголосовали 320 парламентариев.

В воскресенье, 22 мая, Рада проголосовала за законопроект №7390 "О продлении срока проведения общей мобилизации", который был внесен в парламент президентом Владимиром Зеленским.

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Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

Кроме того, Верховная Рада продлила военное положение, которое продолжается с 05:30 25 мая еще на 3 месяца – до 23 августа.

Смотрите видео ТСН – особенности призыва в ВСУ в военный период

Всеобщая мобилизация в Украину

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале так называемой "военной операции" на территории Украины. Фактически Москва начала войну против Киева.

Войска России осуществили военное вторжение со своей территории, с оккупированного Крыма и с Беларуси. Начались ракетные и авиационные бомбардировки объектов военной, гражданской и критической инфраструктуры Украины. Из-за преступных действия РФ гибнут люди.

В Украине 25 февраля была объявлена всеобщая мобилизация. Президент Владимир Зеленский издал указ, который был утвержден Верховной Радой 3 марта. Согласно решение, мобилизация должна была продлиться 90 дней – до 24 мая. Призывают в ряды ВСУ мужчин от 18 до 60 лет. Военные структуры пополняют, в первую очередь, люди с опытом.

В Минобороны 2 мая заявили, что показатели мобилизации в Украине по количеству и качеству выполнены на 100%. Основной этап комплектации проходил в конце февраля и в начале марта. В ведомстве говорили, что несмотря на выполнение плана, мобилизацию могут продлить.

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