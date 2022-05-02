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Мобилизация в Украине сбавила темпы: показатели выполнены, но ее могут продлить после 24 мая – ВСУ

2 мая 2022, 15:53

Государство проводит доукомплектование Вооруженных сил, мероприятия идут по планы, сказал Роман Горбач.

ВСУ
В Украине мобилизация идет по плану, при необходимости ее могут продлить после 24 мая - ВСУ / УНИАН

На начало мая всеобщая мобилизация в Украине сбавила темпы. Показатели по количеству и качеству людей выполнены на 100%. Основная комплектация Вооруженных сил и других структур обороны проходила в конце февраля и в начале марта. Сейчас проводится доукомплектование и пополнение военных частей людьми. Мероприятия проходят согласно плану, однако в случае необходимости мобилизация будет продлена и после 24 мая. Об этом заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

В ходе своего брифинга в понедельник, 2 мая, он рассказал о том, что количественно-качественные показатели мобилизации выполнены на 100%. Темпы набора существенно снизились – основные этапы комплектования проходили в конце февраля и начале марта. Сейчас проходит доукомплектование. Процесс идет по плану.

Читайте такжеВоенная мобилизация в Украине: кого призывают в ВСУ в первую и вторую очереди"Мобилизация продолжается уже значительно меньшими темпами, но не потому, что что-то не получается, а потому что в конце февраля и в начале марта в большей степени были укомплектованы Вооруженные силы Украины и другие составляющие сил обороны. Сейчас мы проводим только доукомплектование, пополнение воинских частей людьми. Сейчас темпы намного ниже, но мобилизация идет по плану", - сказал Горбач.

Также он добавил, что по закону мобилизация заканчивается 24 мая, однако ее могут продлить в том случае, если нужно будет пополнить ряды воинских частей.

"Все будет зависеть от обстановки на данный период. Если будет необходимо пополнять ряды наших воинских частей, руководство страны в случае необходимости может принять решение о продлении сроков мобилизации", - подчеркнул Роман Горбач.

Мобилизация в Украине

Глава РФ Владимир Путин утром, 24 февраля, объявил о начале военных действий против Украины. Фактически войну он назвал "специальной военной операцией". Российские войска вторглись на территорию украинского государства со своей страны и с территории Беларуси. Начались ракетные и авиационные бомбардировки объектов военной, гражданской и критической инфраструктуры Украины.

Война продолжается. Силы обороны Украины продолжают отражать нападение российских войск.

В Украине 25 февраля объявили всеобщую военную мобилизацию. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, который был утвержден Верховной Радой 3 марта. Мобилизация длится 90 дней на всей территории Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса. Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет.

Четыре волны мобилизации в ВСУ

Первая очередь – бывшие военнослужащие до 40 лет с боевым опытом, отслужившие по контракту или в одной из волн мобилизации.

Вторая очередь – это призыв военных, которые проходили службу до 2014 года или ранее служили по контракту.

Третья очередь (мобилизационный резерв) предполагает призыв военнообязанных, которые окончили военные кафедры ВУЗов и стали офицерами запаса.

Четвертая очередь (общественный резерв) – призыв граждан, которые подходят по критериям для призыва на военную службу.

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