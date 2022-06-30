Выезд из Украины запретят еще одной категории украинцев

Граница / dpsu.gov.ua

В Украине могут запретить некоторым гражданам выезжать за границу.

Как сообщается в законопроекте на сайте Верховной Рады, запрет может касаться тех украинцев, у которых есть доступ к государственной тайне.

Так, на время действия военного положения предлагается ограничить выезд за пределы территории Украины гражданам, которым был предоставлен допуск и доступ к государственной тайне. При этом они смогут выехать за границу для служебных командировок.

В пояснительной записке отмечается, что к гостайне может быть отнесена информация в сферах:

обороны;

экономики,

науки и техники;

внешних отношений;

государственной безопасности и охраны правопорядка.

Отмечается, что люди, которые владеют такой информацией, вызывают значительный интерес у врага, а потому нуждаются в усиленной охране со стороны государства.

В Раде считают, что, выезжая за границу, такие люди становятся легкой добычей российских спецслужб, которые имеют разветвленную сеть агентов в большинстве стран мира.

Но граждане могут выезжать в страны, с которыми Украина имеет международные договоры, в составе правительственной или парламентской делегации. В таком случае безопасное пребывание для них гарантируется тем государством, которое принимает такую делегацию.

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Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект президента Зеленского о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.

Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

Как позднее говорил профильный замминистра цифровой трансформации Александр Борняков, в Украине всерьез думают позволить временно выезжать за границу тем военнообязанным мужчинам, которые работают в IT-сфере

Как говорит чиновник, сейчас создают и продумывают механизм, который позволит айтишникам краткосрочные визиты за границу ‒ для решения срочных рабочих вопросов. И с обязательным условием возвращения в Украины.

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