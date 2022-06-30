Выезд из Украины запретят еще одной категории украинцев

В Раде считают, что, выезжая за границу, такие люди становятся легкой добычей российских спецслужб.
В Украине могут запретить некоторым гражданам выезжать за границу.
Как сообщается в законопроекте на сайте Верховной Рады, запрет может касаться тех украинцев, у которых есть доступ к государственной тайне.
Так, на время действия военного положения предлагается ограничить выезд за пределы территории Украины гражданам, которым был предоставлен допуск и доступ к государственной тайне. При этом они смогут выехать за границу для служебных командировок.
В пояснительной записке отмечается, что к гостайне может быть отнесена информация в сферах:
- обороны;
- экономики,
- науки и техники;
- внешних отношений;
- государственной безопасности и охраны правопорядка.
Отмечается, что люди, которые владеют такой информацией, вызывают значительный интерес у врага, а потому нуждаются в усиленной охране со стороны государства.
В Раде считают, что, выезжая за границу, такие люди становятся легкой добычей российских спецслужб, которые имеют разветвленную сеть агентов в большинстве стран мира.
Но граждане могут выезжать в страны, с которыми Украина имеет международные договоры, в составе правительственной или парламентской делегации. В таком случае безопасное пребывание для них гарантируется тем государством, которое принимает такую делегацию.
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Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект президента Зеленского о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.
Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.
Как позднее говорил профильный замминистра цифровой трансформации Александр Борняков, в Украине всерьез думают позволить временно выезжать за границу тем военнообязанным мужчинам, которые работают в IT-сфере
Как говорит чиновник, сейчас создают и продумывают механизм, который позволит айтишникам краткосрочные визиты за границу ‒ для решения срочных рабочих вопросов. И с обязательным условием возвращения в Украины.
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