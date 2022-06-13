Каким мужчинам разрешат временно покидать Украину при военном положении: ответ Минцифры

Определенным категориям украинцев разрешат ненадолго выезжать / коллаж фото УНИАН / Госпогранслужба

В Украине всерьез думают позволить временно выезжать за границу тем военнообязанным мужчинам, которые работают в IT-сфере. Об этом в комментарии порталу ICTV заявил профильный замминистра цифровой трансформации Александр Борняков.

Как говорит чиновник, сейчас создают и продумывают механизм, который позволит айтишникам краткосрочные визиты за границу ‒ для решения срочных рабочих вопросов. И, естественно, при условии обязательного скорого возвращения таких мужчин в Украину.

"Тут что нужно? Необходимо, чтобы все ветви нашей власти согласились на такое решение ‒ прежде всего в военном ведомстве. Мы видим ‒ понимание уже есть. Речь идет максимум о двух-трех неделях, но я думаю, что даже если в конечном итоге будет пять рабочих дней-неделя, то такого будет достаточно для того, чтобы решить вопрос и вернуться назад", — считает замминистра.

Таковой механизм, к примеру, предусматривает ‒ IT-работодатель будет составлять ограниченный список людей (к примеру, не более 10%). Далее ‒ его будут рассматривать в Минобороны и Минэкономики. И вот они-то и будут выдавать окончательно разрешение на выезд.

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Напомним, ранее, 25 мая Кабинет министров внес изменения в правила пересечения госграницы и в порядок бронирования военнообязанных, разрешив выезд за границу ряду категорий.

Согласно постановлению № 615, во время действия военного положения, выезд за границу Украины разрешен трем категориям военнообязанных мужчин:

Водители, которые перевозят медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных сил, других военных формирований, а также населения Украины. Кроме того, разрешен пропуск водителей компаний, имеющих транспортные лицензии. Речь идет о дальнобойщиках на фурах.

Железнодорожники.

Спортсмены и тренеры, участвующие в международных соревнованиях или готовящиеся к ним.

До того сообщалось, что имеют право на бронь от мобилизации люди, которые работают:

в органах государственной власти и остальных государственных органах;

в органах местного самоуправления;

на предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные заказы.

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