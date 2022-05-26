УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Бронирование для военнообязанных : кто и как может получить отсрочку во время мобилизации

26 мая 2022, 17:11

В Украине военнообязанными являются все граждане в возрасте от 18 до 60 лет за исключением определенных категорий лиц, определенных законом.

ВСУ, Калашников
Бронирование для военнообязанных : кто и как может получить отсрочку во время мобилизации / ua.depositphotos.com

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 23 августа, что свидетельствует о продолжении постепенного призыва военнообязанных граждан в ряды армии.

Некоторые имеют право на отсрочку в связи с профессиональной деятельностью.

Во избежание дефицита кадров на предприятиях и рабочих местах некоторые учреждения имеют право временно бронировать своих работников от призыва на военную службу.

Кто имеет право на бронирование

Возможность бронирования работников предусмотрена законом о мобилизации с целью обеспечения функционирования учреждений и организаций в особый период. Бронированию подлежат военнообязанные, которые официально трудоустроены:

  • в органах государственной власти и остальных государственных органах;в органах местного самоуправления;
  • на предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные заказы.

Как получить бронирование от мобилизации

Чтобы забронировать сотрудников, предприятия должны представить Министерству экономики согласованные Министерством обороны предложения в печатной или электронной форме с соответствующим обоснованием.

Минэкономики должно суммировать предоставленные предложения по бронированию военнообязанных и в течение одного рабочего дня принять решение о предоставлении или непредоставлении бронирования. После этого министерство присылает его копию (решения) Министерству обороны и предприятию, которое подало запрос.

Читайте такжеМобилизация и бронь: кто может получить отсрочку от призыва

Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.

Решение поддержали 300 народных депутатов. Также в стране еще на 3 месяца продлили военное положение. "За" проголосовали 320 парламентариев.

Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

Кроме того, Верховная Рада продлила военное положение, которое продолжается с 05:30 25 мая еще на 3 месяца – до 23 августа.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
мобилизация новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:11

Бронирование для военнообязанных : кто и как может получить отсрочку во время мобилизации

17:10

Гороскоп для Тельцов на июнь 2022: астролог назвала самые лучшие и опасные дниВидео

17:08

Оккупанты отправили в РФ почти 60 тонн награбленного в Украине: были даже колбасы и консервы

17:04

Войска РФ пытаются наступать: враг штурмует позиции ВСУ, интенсивность боев усилилась – МинобороныВидео

16:38

В разведке рассказали детали геройского прорыва украинских вертолетчиков в осажденный Мариуполь

Реклама
16:38

Большой куш и денежная удача: три знака зодиака до конца мая станут счастливчиками

16:34

"Он как кот Баюн": Приходько призналась, что ее бесит АрестовичВидео

16:31

Оккупанты ударили ракетами по центру Харькова: много погибшихВидео

16:14

Рашисты обстреливают все машины, которые едут из Северодонецка: город хотят захватитьВидео

16:14

Венгрия шантажирует ЕС из-за России: Украина допускает, что с трубой "Дружба" может что-то случитьсяВидео

16:00

Следующие несколько недель будут очень тяжелыми: Данилов назвал коварный план России в УкраинеВидео

15:50

Не только соль: в Украине с полок магазинов исчезнет еще один продуктВидео

15:40

Может вызвать появление опухолей: кому категорически нельзя есть редис

15:38

Осуществление желаний и успех во всем: три знака зодиака станут счастливчиками лета 2022

15:35

Больше не летает: ВСУ ликвидировали белорусского пилота-пенсионера, воевавшего в составе ЧВК

15:25

Украина поплывет: синоптики назвали дату атаки мощного шторма и сильных ливнейВидео

15:13

"Подсчет убитых и раненых невозможен": рота российских десантников удачно высадилась на ДонбассеВидео

15:12

Во Львовской области умер украинский певец и композитор

15:12

Эльфы поняли, что они - орки: как украинцы открывают глаза на россиян всему мирумнение

14:52

"Признание" оккупации своих территорий Россией: у Путина разразились требованием к УкраинеВидео

Реклама
14:48

Оказался такой "гнилью": Панин дал ценный совет кремлевскому подхалиму Охлобыстину

14:48

Бить врага на расстоянии: Залужный рассказал, что нужно ВСУ для победы над рашистамиВидео

14:21

Урожай на зависть соседям: как приготовить два суперудобрения для малиныВидео

14:20

Как будут пересчитывать пенсии: в Пенсионном объяснили, кто получит дополнительные выплаты

14:16

Приметы на 27 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:15

Беженцы из Украины начнут платить в транспорте: где отменяют бесплатный проезд

14:11

"Трагедия с крокодилом": у Агутина прокомментировали информацию о смерти дочери

14:09

Раньше орудовал в "ДНР": стало известно, кто из генералов РФ приказал обстрелять Запорожскую область

14:08

Смотришь - в мусоре ноги лежат: Фагот из ТНМК рассказал о жутком моменте в разбомбленном Харькове

14:07

Вкуснейший летний завтрак за 7 минут: изумительно простой рецептВидео

13:59

Запад вооружил Украину штурмовиками Су-25: СМИ раскрыли необычную схему доставкиВидео

13:57

В России тоскуют по Меладзе и Лободе и ждут новых концертов: "достучиться до них Боженька"

13:31

Блокпост разбит, враг отброшен: ВСУ уничтожили оккупантов на трассе Бахмут-ЛисичанскВидео

13:27

Мир в Украине на условиях Путина невозможен: РФ не должна выиграть - Шольц

13:25

Отрезали язык, изнасиловали и убили: оккупант рассказал о зверствах армии РФ в УкраинеВидео

13:23

2% украинцев до сих пор хорошо относятся к России, а 92% - плохо - опрос

13:23

Каждый россиянин – Путин: почему эта война с Россией не последняямнение

13:00

В правительстве рассказали, как можно получать пенсии в оккупированных районах Украины

13:00

Гороскоп на завтра, 27 мая 2022: Львам – долги, Девам – большое везение, Козерогам – судьбоносная встреча

12:57

Литовский телеведущий собрал миллион евро на Байрактар и планирует еще

Реклама
12:57

В "ДНР" грозят "референдумом" о присоединении всего Донбасса к РФ

12:54

Бьет на 30 км: ВСУ уничтожают врага мощными гаубицами FH70Фото

12:40

Долгополов предложил европейским странам отдать свои территории России, чтобы остановить войну

12:29

Путин опозорился: в госпитале вместо раненых военных встречался с подставными сотрудниками ФСО

12:28

Чем заменить соль в еде: Клопотенко дал советы украинцамВидео

12:14

Удочерит ребенка: украинский телеведущий решился на ответственный шаг

11:59

Участник ОИ от Украины стал корректировщиком огня РФВидео

11:58

Путин не прекратит огонь, пока не окажется в шаге от проигрыша в Украине - Кулеба

11:55

Шэрон Стоун в Каннах поддержала Украину стильным желто-голубым брючным костюмом

11:52

Потап высмеял Кадырова за угрозы "взять Польшу за шесть секунд"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять