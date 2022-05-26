Бронирование для военнообязанных : кто и как может получить отсрочку во время мобилизации

В Украине военнообязанными являются все граждане в возрасте от 18 до 60 лет за исключением определенных категорий лиц, определенных законом.
В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 23 августа, что свидетельствует о продолжении постепенного призыва военнообязанных граждан в ряды армии.
Некоторые имеют право на отсрочку в связи с профессиональной деятельностью.
Во избежание дефицита кадров на предприятиях и рабочих местах некоторые учреждения имеют право временно бронировать своих работников от призыва на военную службу.
Кто имеет право на бронирование
Возможность бронирования работников предусмотрена законом о мобилизации с целью обеспечения функционирования учреждений и организаций в особый период. Бронированию подлежат военнообязанные, которые официально трудоустроены:
- в органах государственной власти и остальных государственных органах;в органах местного самоуправления;
- на предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные заказы.
Как получить бронирование от мобилизации
Чтобы забронировать сотрудников, предприятия должны представить Министерству экономики согласованные Министерством обороны предложения в печатной или электронной форме с соответствующим обоснованием.
Минэкономики должно суммировать предоставленные предложения по бронированию военнообязанных и в течение одного рабочего дня принять решение о предоставлении или непредоставлении бронирования. После этого министерство присылает его копию (решения) Министерству обороны и предприятию, которое подало запрос.
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Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.
Решение поддержали 300 народных депутатов. Также в стране еще на 3 месяца продлили военное положение. "За" проголосовали 320 парламентариев.
Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.
Кроме того, Верховная Рада продлила военное положение, которое продолжается с 05:30 25 мая еще на 3 месяца – до 23 августа.
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