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Путин подготовит преемника и согласует с элитой: аналитик объяснил, как может измениться власть в РФ

26 августа 2022, 11:22

Президент РФ может недолго продержаться в своем кресле. Но во время запланированной смены власти продуманный сценарий может "сорваться".

Путин подготовит преемника и согласует с элитой: аналитик объяснил, как может измениться власть в РФ
Аналитик объяснил, как может измениться власть в РФ/ Reuters

Российский диктатор Владимир Путин может в ближайшее время отойти от дел. При этом это может произойти не обязательно по собственному желанию Путина – на него могут надавить российские элиты.

Такое мнение высказал руководитель отдела региональной политики Национального института стратегических исследований, аналитик Алексей Ижак, пишет "Новое время". По его словам, вероятнее всего смена власти в РФ произойдет так же, как это было во время распада Советского Союза. Тогда сначала произошла управляемая смена власти и политики, а потом всё из-за ряда обстоятельств вышло из-под контроля.

Аналитик считает, что Путин может сам подготовить своего преемника. Но его кандидатуру он будет согласовывать с российской элитой.

"Потом возникнет такая ситуация, как, например, в современном Казахстане. Когда, казалось, идеально проведенный транзит с уходом патриарха завершится кризисом. Однако, сейчас Россия ориентируется именно на такой сценарий, когда патриарх отходит от кресла президента, однако возглавляет Совет безопасности и обороны и контролирует силовые структуры, еще и, вероятно, квоту в парламенте", – пояснил эксперт.

В то же время аналитик не исключает варианта, что при реализации такого плана смены власти в РФ что-то может пойти не так. Ведь сейчас российская система власти достаточно напряженная. Кроме этого, разные представители элиты могут "иметь зуб" друг на друга, ведь они неоднократно друг против друга совершали различные преступления.

Ранее посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подчеркнула, что на сегодня безопасного для Украины преемника Путина нет. Причем сложно представить, кто бы мог оказаться в Кремле вместо Путина. Для смены политического режима в России нужно время. Украинское государство и Запад должны понимать ситуацию и усиливать свои позиции.

Напомним, ранее директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа выразил мнение, что российского диктатора Владимира Путина ликвидируют сотрудники Службы безопасности ФСО РФ, как только поймут, что он увядает.

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