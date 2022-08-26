Путин собрал сотни единиц авиации у границ Украины, поскольку боится контрнаступления ВСУ – эксперт

Россия не сможет атаковать в воздухе без поддержки десантников, которые погибли в Украине – бывший офицер СБУ / Коллаж Reuters, Википедия

Россия собрала у границ Украины более 400 военных самолетов и 360 вертолетов для подготовки к возможному контрнаступлению ВСУ. Москва не пойдет на одномоментный авиаудар по территории украинского государства из-за высокого риска такого сценария для своих войск. Причем россияне не смогут атаковать с воздуха без поддержки десантных подразделений, которые были уничтожены под Киевом и в других регионах. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Как сообщает 24 канал, он полагает, что Москва стянула большое количество авиации к украинским границам из-за опасений, связанных с планами Украины по переходу к контрнаступательной военной операции по всей линии фронта.

По мнению аналитика, агрессор не пойдет на массированную авиационную атаку, поскольку такой вариант событий создает угрозу для ее же войск.

"Это не будет одноразовой атакой, как испанской Армады. Так они могут сами себя перестрелять, не понимая, где свои, а где — чужие. Может произойти все, что угодно, в том числе и столкновение самолетов в воздухе", - объяснил Ступак.

Также он добавил, что российским войскам не удастся организовать атаку с воздуха без поддержки десантников, которые были уничтожены силами обороны Украины в марте под Киевом и в других регионах.

"Доминирование в воздухе – это одно дело, но ни одна война не выигрывалась исключительно доминированием в воздухе, потому что нужна еще наземная операция. Но десантных войск в России почти не существует и нет такой категории. Их преимущественно уничтожили в Гостомеле, Василькове и других регионах Украины", - подчеркнул Иван Ступак.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не собирается идти на уступки России по территориям.

Киев стремится к тому, чтобы война не была перенесена на будущее. Поэтому Украина намерена восстановить территориальную целостность в границах, признанных международным сообществом на 1991 год.

В ГУР Минобороны Украины предупредили о возможном обострении войны Москвы против Киева уже в ближайшее время. Россияне пока не собираются выводить свои войска, но ВСУ ставят перед собой задачу освобождения всех своих территорий.

Президент Владимир Зеленский допустил возможность возобновления диалога Украины и России. Однако для этого российская сторона должна согласиться на условие Киева – вывести свои войска с захваченных украинских территорий.

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