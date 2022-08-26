Путин увеличивает армию РФ: в Минобороны Украины посоветовали закупить 2 млн мешков для трупов

В Минобороны Украины посоветовали РФ закупить 2 млн мешков для трупов/ Reuters

Российский диктатор Владимир Путин собирается увеличить численность личного состава Вооруженных сил РФ до 2 млн человек. Об этом говорится в соответствующем указе, который он подписал. На такое решение уже отреагировали в Минобороны Украины – посоветовали, чтобы Россия не забыла закупить 2 млн мешков для трупов.

Публикация с соответствующей реакцией была обнародована на странице в Twitter украинского оборонного ведомства. В МОУ отреагировали с иронией на решение российской властной верхушки.

"Они еще даже не начинали. Россия планирует увеличить численность личного состава Вооруженных сил до 2 млн человек. Для выполнения указа своего президента Минобороны России теперь должно закупить 2 миллиона мешков для трупов", – говорится в сообщении Минобороны Украины.

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Путин пытается избежать всеобщей мобилизации

В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что решение увеличить армию до 2 млн человек может указывать на попытку Путина избежать объявления всеобщей мобилизации.

"Объявление по относительно скромной (но, вероятно, недостижимой) цели увеличения конечной силы убедительно свидетельствует о том, что Путин решительно настроен избежать полной мобилизации", – говорится в отчете ISW.

Однако аналитики считают, что стране-агрессору РФ вряд ли удастся достичь количества более 1 150 000 солдат (такое конечное количество именно военнослужащих предполагается в указе). Например, в начале 2022 года перед широкомасштабным вторжением в Украину в РФ было только около 850 тысяч военнослужащих.

В ISW предполагают, что Путин может выйти из этой ситуации иным образом – использовать для увеличения численности свои армии осенний призыв в октябре 2022-го, в том числе и на временно оккупированных украинских территориях.

Что предусматривает подписанный Путиным указ об увеличении армии РФ

Подписанный российским диктатором указ предусматривает установить штатную численность Вооруженных сил России в количестве 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих. То есть количество российских военных планируют увеличить до этого уровня.

Возможность общей мобилизации в РФ

Ранее военный эксперт Михаил Самусь пояснил, что российские генералы не решаются проводить всеобщую мобилизацию в России, ведь тогда раскроется, что военные базы в основном разворованы и войска не будут обеспечены.

Напомним, ранее появлялась информация, что Путин якобы отложил или даже отменил эскалацию войны против Украины. О своих планах он рассказал на совещании с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, директором Федеральной Службы безопасности Александром Бортниковым, руководителем одной из служб ФСБ и еще двумя людьми с генеральскими званиями, имеющие непосредственное отношение к этой структуре.

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