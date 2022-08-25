Путин "отложил" эскалацию войны против Украины - СМИ

Владимир Путин провел совещание со своими пособниками и рассказал им о важном решении / Фото - сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин якобы отложил или даже отменил эскалацию войны против Украины. О своих планах он рассказал на совещании с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым, руководителем одной из служб ФСБ и еще двумя людьми с генеральскими званиями, имеющими непосредственное отношение к этой структуре.

Встреча в формате видеоконференции состоялась в 22 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Generall SVR.

По словам автора публикации, за несколько часов до того, как Путин созвал совещание, ему доложили, что он стал объектом манипуляций, организованной несколькими людьми в руководстве ФСБ, которые были приглашены на встречу и действовали с ведома Патрушева.

"Путин начал совещание нетривиально, вместо приветствия задав вопрос: "Я похож на кролика?" При этом президент потребовал ответить каждого из участников на этот, казалось бы, риторический вопрос. После того, как они высказались в отрицательной форме, он спросил: "Так почему вы решили, что меня можно разводить?", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Путину предоставили детальную информацию о подготовке сотрудниками ФСБ покушения на Дарью Дугину, объяснение роли ее отца (идеолога "русского мира" Александра Дугина) в инициировании преступления и приношения "сакральной жертвы" в виде собственной дочери. А также якобы о том, кто в руководстве ФСБ принимал участие в попытке манипуляции мнением Путина и попытке спровоцировать его на принятие судьбоносных решений.

"Путин очень не любит быть объектом манипуляций и всячески пытается этого избежать, но еще больше он не любит людей, которые хотят им манипулировать. Далее участники совещания попытались высказаться в оправдательной манере, но президент особо уже никого не слушал и, произнеся несколько предложений, включающих в себя в основном нецензурную лексику в адрес присутствующих, завершил совещание", – говорится в сообщении.

Автор добавил, что после встречи к Путину по видеосвязи подключали еще несколько человек. В итоге первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко дал распоряжение "рекомендовать всем, кто хочет быть на хорошем счету у президента, не принимать участие в церемонии похорон Дугиной".

"Более того, Путин отменил или перенес часть уже запланированных на ближайшее время действий, направленных на эскалацию в военном конфликте на территории Украины. Отношения с Патрушевым и Бортниковым охладели и это слабо сказано, хотя общение в формате совещаний продолжается", – утверждает "генерал СВР".

Отметим, Telegram-канал Generall SVR якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, который принимал участие в большом количестве кремлевских "спецопераций", владеет информацией, недоступной общественности.

Как сообщал Главред, ранее Telegram-канал Generall SVR писал, что идеолог российского фашизма Александр Дугин сам предложил "принести в жертву" свою дочь Дарью якобы для того, чтобы у хозяина Кремля Владимира Путина появилось больше решимости действовать жестко в войне против Украины.

Что произошло с дочерью Дугина

Подрыв автомобиля Дугина произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За рулем авто оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

На место взрыва приехал и сам Дугин. Позже стало известно, что он попал в больницу.

В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Дугина пытались уничтожить российские партизаны Национальной республиканской армии, которые якобы хотят свергнуть диктатора.

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