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"Рупоры" Кремля открыто угрожают Украине: пропагандисты призывают "срочно ударить по Банковой"

21 августа 2022, 16:32

Российские пропагандисты в истерике после того, как в России погибла дочь приближенного к Путину идеолога "русского мира" Александра Дугина.

подрыв машины Дугина, Симоньян, Косаян
Российские пропагандисты забросали Украину угрозами после подрыва машины Дугина / Коллаж фото росСМИ

Российские пропагандисты в истерике после того, как в Подмосковье погибла дочь идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Александра Дугина. Несмотря на то, что украинская власть заявила о своей непричастности к подрыву автомобиля, "кремлевские рты" начали открыто угрожать Украине.

Одна из самых известных российских пропагандисток Маргарита Симоньян в своей Telegram-канале трижды написала фразу "Центры принятия решений", намекая якобы на "необходимость ударить по Киеву".

посты российских пропагандистов
Маргарита Симоньян угрожает Украине / Скриншот

Еще один пропагандист Роман Бабаян заговорил о "красных линиях", и также заявил о "необходимости обстрелять центры принятия решений".

"Если кто-то думает, что это игра может длиться бесконечно, то это ошибка. Завтра может быть уже поздно", — написал Роман Бабаян.

посты российских пропагандистов
Роман Бабаян угрожает Украине / Скриншот

А вот кремлевский пропагандист Тигран Кеосаян и вовсе не подбирал слов. Он прямо заявил, что считает странным то, что на Банковой в Киеве до сих пор есть строения. Можно предположить, что он хочет, чтобы российские оккупанты стерли с лица земли правительственный квартал в столице.

"Я не понимаю, почему наши "спящие" в Киеве до сих пор не проснулись. Я не понимаю, почему в городах моей страны можно собирать в открытую деньги для ВСУ. Я не понимаю, почему в Киеве ещё есть строения на Банковой улице. Я много чего не понимаю", — написал Кеосаян.

посты российских пропагандистов
Тигран Кеосаян угрожает Украине / Скриншот

Подрыв машины Александра Дугина

Напомним, подрыв автомобиля произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За его рулем оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин. Возможно, именно на него готовилось покушение.

Известно, что после взрыва джип сразу съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

На место взрыва приехал и сам Дугин. Недавно стало известно, что он попал в больницу после того, что произошло.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к этому.

Другие новости:

война в Украине теракт российское вторжение Александр Дугин Россия пропаганда
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