Дугина после гибели дочери срочно увезли в больницу: в Сети появились подробности

Дугина после гибели дочери срочно увезли в больницу / УНИАН, скриншот из видео

Российский философ и один из главных творцов идеологии "русского мира" Александр Дугин экстренно госпитализирован ‒ после того, как в ночь на 21 августа его дочь Дарья Дугина погибла в джипе после взрыва. Об этом сообщил в своем Telegram-канале написал одиозный российский политолог Сергей Марков.

По его словам, Дугина срочно доставили в больницу после того, как он побывал на месте гибели дочери Дарьи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль видного российского пропагандиста, идеолога "русского мира" и одного из ближайших к диктатору Путину философа ‒ Александра Дугина.

В результате инцидента погибла его дочь Дарья, которая была за рулем джипа Toyota LandCruiser Prado.

Позднее стало известно, что джип взорвался на Можайском шоссе в 21:30.

Внедорожник сразу потерял управление и, съехав на обочину, загорелся. До приезда пожарных, вызванных очевидцами, автомобиль сгорел. В авто обнаружили сильно обгоревший труп Дарьи Дугиной. Сам идеолог русского фашизма приехал на место трагедии и немедленно впал в шоковое состояние от увиденного.

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